Ca sĩ Thanh Hà khởi đầu hành trình chữa lành cùng Phương Uyên

Ca sĩ Thanh Hà bắt đầu hành trình chữa lành cùng nhạc sĩ Phương Uyên

Đây không chỉ là bước khởi đầu mới trong sự nghiệp của Thanh Hà mà còn là lời mời gọi khán giả bước vào hành trình chữa lành đầy cảm xúc qua âm nhạc.

"Beginning" là dự án đầu tiên trong chuỗi album chữa lành do Phương Uyên sáng tác và sản xuất, lấy cảm hứng từ chính hành trình vượt qua những nỗi đau, mất mát của hai nghệ sĩ. Với Thanh Hà, album là cột mốc để "bắt đầu lại tất cả" - quên đi những buồn đau quá khứ, làm mới bản thân trong âm nhạc và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả.

"Tôi muốn khán giả thấy một Thanh Hà khác, tươi trẻ hơn, sâu sắc hơn, nhưng vẫn là tôi của những ngày đầu thanh xuân" - Thanh Hà chia sẻ.

Phương Uyên - tác giả của toàn bộ 10 ca khúc trong album - đã dành nhiều năm để hoàn thiện các ca khúc, chọn lọc kỹ lưỡng từ hàng loạt sáng tác để tạo nên một luồng cảm xúc xuyên suốt.

"Chữa lành không chỉ là nói ra nỗi đau, mà còn là giúp người nghe tìm thấy sự đồng cảm và bình yên. Tôi và Hà đã bước qua những ngày mịt mù để thấy ánh sáng, và "Beginning" chính là kết quả của hành trình đó" - Phương Uyên tâm sự.

Chủ đề tình yêu - muôn thuở nhưng luôn mới mẻ - được khai thác qua những góc nhìn đa dạng: từ day dứt trong "Bước qua mộng vỡ", sâu lắng trong "Thoáng hương xưa", đến mãnh liệt trong "Nhắm mắt gọi tên". Mỗi ca khúc là một câu chuyện, một lát cắt cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể thấy mình trong đó.

Album gồm 2 CD phong phú về sắc màu âm nhạc

Album "Beginning" được chia thành hai CD với phong cách riêng biệt: CD 1: "Thanh Hà - Beginning": 10 ca khúc solo do Thanh Hà thể hiện, ghi dấu ấn bằng giọng hát đầy tự sự và cảm xúc vốn đã làm nên tên tuổi của cô suốt hàng chục năm qua. CD 2: "Thanh Hà & Little Friends - Duet Vibe": Một sự đột phá khi Thanh Hà kết hợp cùng các giọng ca trẻ như Trung Quân, Vũ Thảo My, Myra Trần, Quốc Thiên… mang đến hơi thở hiện đại, gần gũi với khán giả trẻ. CD này là cầu nối giữa hai thế hệ nghệ sĩ, tạo nên sự hòa quyện độc đáo trong âm nhạc.

Ca sĩ Thanh Hà

Dù chưa thể thực hiện liveshow ra mắt như mong muốn ban đầu bởi không dễ để tập hợp được đầy đủ các ca sĩ khách mời trong thời điểm hiện tại, Phương Uyên và Thanh Hà hy vọng sẽ sớm mang "Beginning" đến gần khán giả qua các sân khấu trực tiếp trong tương lai.

"Beginning" không chỉ là một album nhạc, mà còn là món quà tinh thần mà Thanh Hà và Phương Uyên dành tặng khán giả - những người đã đồng hành cùng họ qua bao năm tháng. Đây là lời khẳng định rằng dù cuộc sống có nhiều biến cố, chúng ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng và bắt đầu lại.