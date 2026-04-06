Ca sĩ Thiện Nhân mất tích?

Cuộc sống Thiện Nhân hiện tại

Quản lý cho biết Thiện Nhân hiện tại vẫn ổn

Trước thông tin không thể liên lạc được với ca sĩ Thiện Nhân, gia đình nữ ca sĩ cho biết đang rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Thiện Nhân.

Trước đó, tối 5-4, quản lý Thiện Nhân cập nhật tình hình cuộc sống của nữ ca sĩ hiện tại: "Thiện Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện của riêng Nhân. Thiện Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra" - đại diện của Thiện Nhân cho biết.

Anh Cầm- anh trai của Thiện Nhân chia sẻ: "Tôi thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Vài năm trước, gia đình từng đăng bài cầu cứu vì không liên lạc được với Thiện Nhân, ngay sau đó ê-kíp của em gái tôi đã mở livestream, để em xuất hiện lên sóng trực tiếp. Còn bây giờ, Thiện Nhân không hề lên tiếng trực tiếp. Fanpage cũng không biết do ai quản lý, trang cá nhân đã khóa 2 tháng nay.

Gia đình tôn trọng con đường riêng của Thiện Nhân, nhưng không có nghĩa là để những người xung quanh em ấy muốn làm gì thì làm. Chúng tôi lo lắng vì biết không có nhiều lựa chọn lúc này. Sắp tới, gia đình chắc chắn sẽ nhờ công an can thiệp" - anh trai Thiện Nhân nói.

Gia đình Thiện Nhân cầu cứu

Gia đình Thiện Nhân nói gia đình không biết Thiện Nhân đang ở đâu, sống thế nào, có bình an hay không. " Khoảng 2 tháng gần đây gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ em. Gia đình gọi điện vào số điện thoại thì thuê bao này bị khóa, các trang cá nhân của em cũng đã bị khoá hoặc chỉ cập nhật những hình ảnh rất cũ.

Gia đình Thiện Nhân lần thứ 2 cầu cứu vì không liên lạc được với con gái

Những người liên hệ mời show gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của Thiện Nhân thì đều bị chặn ngay sau đó và không liên hệ được. Sau đó họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình ở đâu và tình trạng thế nào" - gia đình Thiện Nhân chia sẻ.

Gia đình Thiện Nhân mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để tìm được người thân. "Nếu em ở đâu đó vẫn bình an và đọc được những dòng này, mong em liên lạc về gia đình để gia đình an tâm" - gia đình Thiện Nhân nhắn nhủ.

Năm 2022, Thiện Nhân vướng ồn ào mâu thuẫn với gia đình. Chuyện tình cảm của giọng ca sinh năm 2002 và người yêu đồng giới tên Ngân Trác vấp phải phản ứng từ người thân. Sau đó, cô dọn ra sống riêng, tạm ngưng ca hát một thời gian.

Năm 2024, Thiện Nhân tái xuất làng nhạc, từ đó đến nay phát hành một số sản phẩm.

Chia sẻ với phóng viên 1 tờ báo năm 2025, phía Thiện Nhân hé lộ nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên người yêu đồng giới, hơn cô 15 tuổi. Cặp đôi sống chung, chưa tổ chức đám cưới nhưng vẫn xem nhau như gia đình.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, Thiện Nhân quan niệm rằng mỗi vấp ngã là một bài học để bản thân trưởng thành.

Nguyễn Thiện Nhân (SN 2002) là con út trong một gia đình làm nông ở Bình Định. Năm 2014, cô gây chú ý khi giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa 2.

Sau cuộc thi, Thiện Nhân chuyển vào TPHCM, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với sự giúp đỡ của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy.