Ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ "bóc phốt" dữ dội

Tiết Chi Khiêm vẫn giữ im lặng dù bạn gái cũ chỉ đích danh và MC Tạ Na lên tiếng yêu cầu xin lỗi chồng cô

Những ngày qua, blogger Lý Vũ Đồng - bạn gái cũ Tiết Chi Khiêm, gây sốc khi tung ra hàng loạt cáo buộc chống lại ca sĩ này trên trang mạng xã hội weibo. Sự việc lập tức trở thành tâm điểm bàn bán của công chúng, dẫn đầu loạt tìm kiếm nóng trên nền tảng weibo.

Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ tố cáo

Theo Lý Vũ Đồng, Tiết Chi Khiêm đã khiến cô vô tình mang danh người thứ ba, bị bạo lực mạng suốt nhiều năm. Anh không chỉ lừa gạt tình cảm của cô, mắc tội trùng hôn mà còn ngoại tình, đời tư hỗn loạn, thường xuyên tuyển những cô gái đẹp để tình một đêm.

Lý Vũ Đồng còn tiết lộ Tiết Chi Khiêm từng chê bai đồng nghiệp là ca sĩ Trương Kiệt hát "quê mùa".

Vụ việc leo thang khi MC Tạ Na - vợ của Trương Kiệt, đăng đàn yêu cầu Tiết Chi Khiêm phải xin lỗi chồng mình.

Showbiz Hoa ngữ mỉa mai 2026 dù có lẽ là năm của các "chị dâu cũ"

Theo đó, năm 2017, trong một gameshow có tên "Đại hội châm biếm", Tiết Chi Khiêm có nói rằng ca sĩ nên nổi tiếng cho đàng hoàng chứ không phải dựa hơi ai. Bản thân anh không chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, không ăn trộm, không tìm bạn gái giàu có để làm chỗ dựa phát hành album, hỗ trợ sự nghiệp.

Dù không nêu đích danh, một số cư dân mạng lại cho rằng Tiết Chi Khiêm đang ngầm mỉa mai Trương Kiệt. Việc Tạ Na lên tiếng càng khiến cho những thảo luận kéo dài.

Trương Kiệt và Tạ Na là cặp đôi nổi tiếng của Trung Quốc

Tiết Chi Khiêm vẫn đang giữ im lặng trước mọi bàn tán. Người hâm mộ của anh chỉ trích Lý Vũ Đồng, yêu cầu cô đưa chứng cứ. Họ cũng chỉ trích Tạ Na muốn "ké nhiệt" nên lôi chuyện cũ ra để đôi co. Họ biện giải trong chương trình "Đại hội châm biếm", rõ ràng, Tiết Chi Khiêm đang nói đùa về bạn của mình là Lý Thần - cũng đang tham gia chung gameshow, không ai nhắc đến tên Trương Kiệt. Tiết Chi Khiêm không có nghĩa vụ phải xin lỗi chuyện không đâu.

Vụ việc vẫn còn đang ồn ào bàn tán trái chiều. Tiết Chi Khiêm là ca sĩ nổi danh với nhiều ca khúc đình đám: "Kẻ xấu xí", "Ngoài ý muốn", "Em còn muốn anh thế nào", "Diễn viên", "Trẻ con"…

Về đời tư, Tiết Chi Khiêm từng ly hôn Cao Lỗi Hâm năm 2015 và quay lại với nhau năm 2017. Họ đón con đầu lòng năm 2018.