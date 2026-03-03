HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ "bóc phốt" dữ dội

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Trung Quốc Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ Lý Vũ Đồng tố cáo lừa gạt tình cảm, ngoại tình, trùng hôn…

Tiết Chi Khiêm vẫn giữ im lặng dù bạn gái cũ chỉ đích danh và MC Tạ Na lên tiếng yêu cầu xin lỗi chồng cô

Những ngày qua, blogger Lý Vũ Đồng - bạn gái cũ Tiết Chi Khiêm, gây sốc khi tung ra hàng loạt cáo buộc chống lại ca sĩ này trên trang mạng xã hội weibo. Sự việc lập tức trở thành tâm điểm bàn bán của công chúng, dẫn đầu loạt tìm kiếm nóng trên nền tảng weibo.

Ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ "bóc phốt" dữ dội - Ảnh 1.

Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ tố cáo

Theo Lý Vũ Đồng, Tiết Chi Khiêm đã khiến cô vô tình mang danh người thứ ba, bị bạo lực mạng suốt nhiều năm. Anh không chỉ lừa gạt tình cảm của cô, mắc tội trùng hôn mà còn ngoại tình, đời tư hỗn loạn, thường xuyên tuyển những cô gái đẹp để tình một đêm.

Lý Vũ Đồng còn tiết lộ Tiết Chi Khiêm từng chê bai đồng nghiệp là ca sĩ Trương Kiệt hát "quê mùa".

Vụ việc leo thang khi MC Tạ Na - vợ của Trương Kiệt, đăng đàn yêu cầu Tiết Chi Khiêm phải xin lỗi chồng mình.

Showbiz Hoa ngữ mỉa mai 2026 dù có lẽ là năm của các "chị dâu cũ"

Theo đó, năm 2017, trong một gameshow có tên "Đại hội châm biếm", Tiết Chi Khiêm có nói rằng ca sĩ nên nổi tiếng cho đàng hoàng chứ không phải dựa hơi ai. Bản thân anh không chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, không ăn trộm, không tìm bạn gái giàu có để làm chỗ dựa phát hành album, hỗ trợ sự nghiệp.

Dù không nêu đích danh, một số cư dân mạng lại cho rằng Tiết Chi Khiêm đang ngầm mỉa mai Trương Kiệt. Việc Tạ Na lên tiếng càng khiến cho những thảo luận kéo dài.

Ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ "bóc phốt" dữ dội - Ảnh 2.

Trương Kiệt và Tạ Na là cặp đôi nổi tiếng của Trung Quốc

Tiết Chi Khiêm vẫn đang giữ im lặng trước mọi bàn tán. Người hâm mộ của anh chỉ trích Lý Vũ Đồng, yêu cầu cô đưa chứng cứ. Họ cũng chỉ trích Tạ Na muốn "ké nhiệt" nên lôi chuyện cũ ra để đôi co. Họ biện giải trong chương trình "Đại hội châm biếm", rõ ràng, Tiết Chi Khiêm đang nói đùa về bạn của mình là Lý Thần - cũng đang tham gia chung gameshow, không ai nhắc đến tên Trương Kiệt. Tiết Chi Khiêm không có nghĩa vụ phải xin lỗi chuyện không đâu.

Vụ việc vẫn còn đang ồn ào bàn tán trái chiều. Tiết Chi Khiêm là ca sĩ nổi danh với nhiều ca khúc đình đám: "Kẻ xấu xí", "Ngoài ý muốn", "Em còn muốn anh thế nào", "Diễn viên", "Trẻ con"…

Về đời tư, Tiết Chi Khiêm từng ly hôn Cao Lỗi Hâm năm 2015 và quay lại với nhau năm 2017. Họ đón con đầu lòng năm 2018.

Ca sĩ Tiết Chi Khiêm bị bạn gái cũ "bóc phốt" dữ dội - Ảnh 3.

Tiết Chi Khiêm cũng từng vướng không ít ồn ào nhưng thời gian gần đây hoạt động tốt trong giới. Anh đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn "Chúa tể muôn loài"

Tin liên quan

"Tổng tài" điển trai bị tố ngoại tình, bạo lực gia đình

"Tổng tài" điển trai bị tố ngoại tình, bạo lực gia đình

(NLĐO) - Nam diễn viên phim ngắn, chuyên trị các vai "tổng tài" Lộc Đan Đông bị vợ cũ tung bằng chứng cáo buộc ngoại tình, hành hung.

Tài tử Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình

(NLĐO) - Tài tử Hứa Khải, nổi tiếng với vai Phú Sát Phó Hằng trong "Diên Hi công lược", bị bạn gái cũ tố ngoại tình.

Tài tử "Hoàng hậu Ki" bị tố mang vũ khí rình gái

(NLĐO) - Nam diễn viên Hàn Quốc Choi Jung-won, từng tham gia phim "Hoàng hậu Ki", bị tố rình rập, theo dõi nhà một cô gái có quen biết với vũ khí trên tay.

bạn gái cũ showbiz Hoa ngữ bóc phốt Tiết Chi Khiêm Trương Kiệt Tạ Na
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo