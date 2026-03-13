Ca sĩ Vũ Cát Tường bị bệnh gì?

Vũ Cát Tường nhập viện lúc nửa đêm

Ca sĩ Vũ Cát Tường sẽ không biểu diễn tại chương trình "Anh trai say hi 2025 -A white Valentine concert" - diễn ra vào ngày 16-3, vì vấn đề sức khỏe. Phía ca sĩ Vũ Cát Tường cho biết Tường vừa phải nhập viện và hiện đang điều trị tại bệnh viện, được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

"Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình với sự háo hức mong chờ được gặp khán giả.

Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo ngay sát thềm diễn ra concert là một quyết định rất khó khăn và hoàn toàn ngoài ý muốn đối với Vũ Cát Tường cùng cả ê-kíp" - phía công ty quản lý của Vũ Cát Tường chia sẻ.

Khán giả yêu mến Vũ Cát Tường cực kỳ lo lắng cho sức khỏe của Tường. "Anh Mèo bị sao vậy mọi người ơi, có ổn không vậy?", "Thương Mèo ghê, hèn chi bữa giờ hóng lịch diễn mới mà không thấy"... là các bình luận phổ biến.

Vũ Cát Tường sức khỏe ra sao?

Vũ Cát Tường bệnh gì?

Trước đây, ca sĩ Vũ Cát Tường cũng từng khiến người hâm mộ xôn xao bởi thông tin về vấn đề sức khỏe. Cụ thể, tại chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" - cô lần đầu tiết lộ bị bệnh viêm gan siêu vi B di truyền từ cha.

Ông bị viêm gan siêu vi B, ung thư và mất sau lễ cưới của cô không lâu. Hiện, Vũ Cát Tường phải uống thuốc hàng ngày và tầm soát ung thư 3 tháng/lần. Bác sĩ cảnh báo bệnh của cô có thể tiến triển thành ung thư gan.

Thông tin từ phía công ty của Vũ Cát Tường cho biết, hiện tại sức khỏe của Vũ Cát Tường đang được bác sĩ theo dõi liên tục và dần ổn định. "Cám ơn quý khán giả đã gửi rất nhiều lời hỏi thăm đến Vũ Cát Tường. Mong mọi người đừng quá lo lắng nhé" - công ty chia sẻ.

Nhiều nguồn tin cho biết Vũ Cát Tường và bạn đời cũng đang có kế hoạch sinh con.