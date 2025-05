(NLĐO) – Nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, doanh nhân, nhà bảo vệ môi trường và nhà từ thiện người Mỹ Robert Redford, từng tham gia nhiều phim: “The Great Gatsby”, “Havana”, “All Is Lost”, “A Walk in the Woods”... bác tin đồn mình đột ngột tử vong lan truyền rộng trên mạng xã hội.