Cả tuần ngồi nhiều, cuối tuần hãy làm điều này 150 phút

Theo Science Alert, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 51.600 người để tìm hiểu xem việc tập luyện chỉ vào cuối tuần có thể bù đắp được cho những ngày thiếu vận động trong tuần hay không khi xét đến nguy cơ tử vong sớm vì các vấn đề tim mạch.

Việc tập luyện cuối tuần có thể giúp bạn bù đắp một tuần ngồi lì trước máy tính, theo nghiên cứu mới - Minh họa AI: Thu Anh

Các vấn đề tim mạch là nhóm nguyên nhân gây tử vong sớm hàng đầu trên thế giới, bao gồm nhiều biến cố đột ngột và chết người như đột quỵ, nhồi máu cơ tim... cũng như các vấn đề mạn tính khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Một trong những cách để phòng ngừa nguy cơ nói trên là duy trì lối sống năng động.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người nên tập luyện ở mức vừa phải khoảng 150-300 phút mỗi tuần, hoặc tập 75-150 phút mỗi tuần với cường độ mạnh mẽ.

Trong nghiên cứu mới này, nhóm tác giả Mỹ, Trung Quốc và Úc dẫn đầu bởi TS Haibin Li từ Đại học Y khoa Thủ đô (Bắc Kinh - Trung Quốc) đã chia các tình nguyện viên thành 4 nhóm chính.

Một nhóm không tập luyện, nhóm thứ hai tập với cường độ từ vừa phải đến mạnh mẽ dưới 150 phút mỗi tuần, nhóm thứ 3 vượt mốc 150 phút/tuần trở lên và chia thành 3 buổi tập trở lên, nhóm thứ tư cũng tập 150 phút/tuần trở lên nhưng dồn toàn bộ vào 1-2 buổi tập vào dịp cuối tuần.

Kết quả công bố trên tạp chí y học Annals of Internal Medicine cho thấy nhóm thứ 3 có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 17% trong thời gian nghiên cứu, riêng nguy cơ tử vong do các vấn đề liên quan đến tim mạch thấp hơn 19%.

Bất ngờ hơn, các "chiến binh cuối tuần" đạt được lợi ích thậm chí còn cao hơn: Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 21% và nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn 33%.



"Vì vậy, ngay cả khi bạn chỉ có thời gian cho một buổi tập hoặc một vài buổi tập, bạn vẫn có thể nhận được một số lợi ích sức khỏe tương tự" - các tác giả kết luận.

Họ cũng lưu ý rằng so với nhóm thứ nhất, nhóm thứ 2 vẫn nhận được lợi ích nhất định, cho thấy "có còn hơn không", cho dù không đạt được mốc khuyến nghị.