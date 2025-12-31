Ngày 31-12, một lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính và một số trưởng, phó phòng của Sở có nguyện vọng xin chuyển công tác nhằm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ.

Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính về việc một số cán bộ phó, trưởng phòng xin chuyển công tác

Qua rà soát, có 5 cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng có đề xuất được điều chuyển. Trong số này, có 2 cán bộ công tác tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và 3 cán bộ thuộc khu vực phía Tây.

"Các cán bộ khu vực phía Đông trình bày hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con nhỏ, cha mẹ già, mong muốn được bố trí công tác tại đơn vị phù hợp hơn. Một số cán bộ khác phản ánh khối lượng công việc lớn, từ đó đề xuất được chuyển sang cơ quan khác" - lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đã nắm bắt tư tưởng từng trường hợp, động viên cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục công tác. Kết quả cho thấy, về cơ bản các cán bộ đồng tình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Đảng ủy Sở Tài chính rà soát, sắp xếp phân công theo hướng gọn việc và tăng cường phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ. Qua đó nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ" - lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, một số cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.