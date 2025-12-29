HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sẽ làm việc, nắm bắt tư tưởng cán bộ Sở Tài chính

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ có buổi làm việc với Sở Tài chính để nắm bắt tư tưởng cán bộ sau khi nhiều cán bộ xin nghỉ việc, điều chuyển.

Chiều 29-12, nguồn tin cho biết Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản cho hay sẽ làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên.

Tình hình tư tưởng cán bộ tại Sở Tài chính Đắk Lắk: Lãnh đạo xin nghỉ việc , chuyển công tác - Ảnh 1.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, nơi nhiều cán bộ xin nghỉ việc, điều chuyển

Theo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk, báo chí đưa tin trong khoảng một tháng qua, có nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền, đề đạt nguyện vọng xin chuyển công tác sang đơn vị khác. Một số trường hợp xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Việc nhiều cán bộ, đảng viên ở Sở Tài chính xin nghỉ việc ảnh hưởng nhất định đến công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với tập thể Đảng ủy Sở Tài chính vào chiều ngày mai (30-12).

Nội dung buổi làm việc là về tình hình tư tưởng, tâm lý, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại Sở Tài chính trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cán bộ, đảng viên xin nghỉ việc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính trong việc nắm bắt tư tưởng, ổn định đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian qua tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xảy ra  nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Bên cạnh đó, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản phê bình Giám đốc Sở Tài chính do chậm trễ trong việc báo cáo, tham mưu đối với các dự án thu hút đầu tư dù đã được chỉ đạo, đôn đốc.

Tin liên quan

Sở Tài chính Đắk Lắk: Giám đốc bị phê bình trong khi cấp dưới xin nghỉ việc, điều chuyển

(NLĐO) – Được giao tham mưu, báo cáo việc thu hút đầu tư nhiều dự án nhưng đến thời hạn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk chưa báo cáo nên bị phê bình.

Hai phó giám đốc sở ở Khánh Hòa xin nghỉ việc

(NLĐO)- Hai Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Khánh Hòa có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Cần Thơ: 269 cán bộ xin nghỉ việc, có nhiều lãnh đạo sở

(NLĐO) - Nhiều lãnh đạo sở, ngành ở TP Cần Thơ xin nghỉ việc để thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy

tỉnh Đắk Lắk công tác cán bộ xin nghỉ việc Sở Tài chính Đắk Lắk
