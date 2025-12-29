Chiều 29-12, nguồn tin cho biết Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản cho hay sẽ làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, nơi nhiều cán bộ xin nghỉ việc, điều chuyển

Theo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk, báo chí đưa tin trong khoảng một tháng qua, có nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền, đề đạt nguyện vọng xin chuyển công tác sang đơn vị khác. Một số trường hợp xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Việc nhiều cán bộ, đảng viên ở Sở Tài chính xin nghỉ việc ảnh hưởng nhất định đến công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với tập thể Đảng ủy Sở Tài chính vào chiều ngày mai (30-12).

Nội dung buổi làm việc là về tình hình tư tưởng, tâm lý, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại Sở Tài chính trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cán bộ, đảng viên xin nghỉ việc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính trong việc nắm bắt tư tưởng, ổn định đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian qua tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Bên cạnh đó, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản phê bình Giám đốc Sở Tài chính do chậm trễ trong việc báo cáo, tham mưu đối với các dự án thu hút đầu tư dù đã được chỉ đạo, đôn đốc.