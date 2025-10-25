HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

3 con giáp giàu lên nhanh chóng trong tháng này

Huệ Bình tổng hợp (theo Newtalk)

(NLĐO) – Tử vi tháng 9 Âm lịch cho thấy 3 con giáp may mắn nhất tháng này là Sửu, Mão, Mùi. Riêng Tuất và Thìn cần đặc biệt lưu ý.

Trang tin Newtalk của Đài Loan (Trung Quốc) đưa ra chi tiết vận trình của 12 con giáp trong tháng 9 Âm lịch để mọi người có thể nắm bắt cơ hội vàng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ có sự nghiệp đầy thử thách nhưng cuối cùng êm đẹp. Tin vui là tài chính rất dồi dào, thu nhập chính ổn định và có thêm tiền từ nghề tay trái.

Về tình cảm, con giáp này dễ cảm thấy cô đơn và có nguy cơ gây ra hiểu lầm do lời nói hoặc thái độ cứng nhắc.

Tuổi Tý vì áp lực dễ gây mất ngủ, đau đầu, nên hãy tích cực tập thể dục và cẩn thận tai nạn bất ngờ khi đi ra ngoài.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất tháng 9 Âm lịch, đặc biệt là về tài lộc và có quý nhân phù trợ.

Công việc thuận lợi, suôn sẻ mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Còn chuyện tình cảm rất êm đẹp. Tuổi Sửu độc thân có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp qua bạn bè giới thiệu.

Tuổi Dần

Trong tháng 9 Âm lịch, tuổi Dần sẽ thấy các dự án bị đình trệ được khởi động lại, nhưng cần hết sức cẩn thận trong chi tiêu vì dễ bị hao hụt tiền bạc.

Chuyện tình cảm tốt đẹp và ấm áp. Dù vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, sự chân thật và tài năng sẽ giúp con giáp này thu hút người khác.

Tuy nhiên, tài chính tháng này không tốt, dễ bị hao tài vì chi phí y tế hoặc bị người khác liên lụy.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những con giáp may mắn nhất tháng 9 Âm lịch, đặc biệt là trong tình yêu.

Trong công việc, được quý nhân giúp đỡ và thể hiện được năng lực xuất sắc.

Tài lộc tháng 9 Âm lịch rất tốt, cả thu nhập chính lẫn tài lộc bất ngờ đều có tiến triển, đặc biệt nếu tuổi Mão làm về bất động sản, thương mại hoặc tài chính.

Tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, 2 con giáp mất lộc - Ảnh 1.

Tài lộc tháng 9 Âm lịch của tuổi Mão rất tốt. Ảnh: EBC

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần phải hết sức thận trọng trong tháng 9 Âm lịch vì công việc dễ gặp trở ngại và tài chính có dấu hiệu sa sút.

Trong công việc, tuổi Thìn dễ đối mặt với những thay đổi đột ngột hoặc kế hoạch bị cản trở. Lời khuyên là hãy luôn chuẩn bị sẵn ít nhất hai phương án dự phòng và cẩn thận kiểm tra mọi chi tiết nhỏ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ có một tháng bận rộn với nhiều chuyến đi, song đây là cơ hội tốt để thể hiện năng lực và có tài lộc bất ngờ.

Về tình cảm, vận trình ngọt ngào và suôn sẻ. Tuổi Tỵ độc thân dễ dàng gặp được đối tượng có điều kiện tốt nhờ sự giới thiệu của người thân, bạn bè.

Tuổi Ngọ

Trong công việc, tuổi Ngọ dễ gặp phải nhiều rắc rối do có người cố tình lan truyền tin đồn hoặc cướp công. Lời khuyên là nên giữ bình tĩnh, tránh để cảm xúc chi phối. Nếu cần thiết, hãy chuẩn bị bằng chứng để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Tin vui là thu nhập của con giáp này tăng lên đáng kể.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn nhất tháng 9 Âm lịch, nhờ có quý nhân, đặc biệt là phụ nữ, hỗ trợ trong công việc và tình cảm rất thăng hoa.

Tình hình tài chính cải thiện rõ rệt, những khó khăn trước đây sẽ được giải quyết.

Tuổi Thân

Tuổi Thân trong tháng 9 Âm lịch cần học cách kiểm soát cảm xúc để giữ vững phong độ công việc.

Tài chính tháng này có dấu hiệu hao hụt, con giáp này có thể phải chi một khoản tiền lớn.

Về sức khỏe, cảm xúc không ổn định dễ khiến tuổi Thân dễ xúc động, mất ngủ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ có một tháng tài lộc rộng mở và tràn đầy năng lượng tích cực nhờ những điều tốt đẹp đã gieo trồng trước đây. Con giáp này có khả năng trúng thưởng cao khi tham gia các trò chơi may rủi hoặc rút thăm.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất trong tháng 9 Âm lịch cần hết sức giữ bình tĩnh, tránh thị phi và phải đối mặt với khó khăn lớn về tài chính.

Tuổi Tuất cần đặc biệt chú ý an toàn khi ra ngoài, tránh lái xe nóng vội hoặc có những hành động gây hấn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trong tháng 9 Âm lịch sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cần học cách kiểm soát chi tiêu cá nhân để giữ được tiền.

Về sức khỏe, do áp lực công việc và cuộc sống, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc ốm vặt.

Tin liên quan

3 con giáp “hút” quý nhân, tiền vào như nước trong tháng này

3 con giáp “hút” quý nhân, tiền vào như nước trong tháng này

(NLĐO) - Tháng 8 Âm lịch sẽ là giai đoạn bùng nổ của tài lộc và sự nghiệp của 3 con giáp: Hợi, Tỵ và Dần.

3 con giáp đón “cơn mưa vàng” trong tháng 10

(NLĐO) – Trong tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp Dần, Ngọ, Hợi cực kỳ may mắn, đón nhận nhiều vận may tài chính hiếm có.

Top 5 con giáp cần đặc biệt cẩn thận trong những tháng cuối năm 2025

(NLĐO) – Có 5 con giáp cần lưu tâm đến sức khỏe trong nửa cuối năm 2025. Tuổi Ngọ có nguy cơ bệnh nhỏ hóa lớn.

tử vi năm 2025 vận mệnh 12 con giáp tử vi tháng 9 âm lịch xem tử vi tháng 11 tử vi tháng 11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo