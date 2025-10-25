Trang tin Newtalk của Đài Loan (Trung Quốc) đưa ra chi tiết vận trình của 12 con giáp trong tháng 9 Âm lịch để mọi người có thể nắm bắt cơ hội vàng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ có sự nghiệp đầy thử thách nhưng cuối cùng êm đẹp. Tin vui là tài chính rất dồi dào, thu nhập chính ổn định và có thêm tiền từ nghề tay trái.

Về tình cảm, con giáp này dễ cảm thấy cô đơn và có nguy cơ gây ra hiểu lầm do lời nói hoặc thái độ cứng nhắc.

Tuổi Tý vì áp lực dễ gây mất ngủ, đau đầu, nên hãy tích cực tập thể dục và cẩn thận tai nạn bất ngờ khi đi ra ngoài.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất tháng 9 Âm lịch, đặc biệt là về tài lộc và có quý nhân phù trợ.

Công việc thuận lợi, suôn sẻ mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Còn chuyện tình cảm rất êm đẹp. Tuổi Sửu độc thân có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp qua bạn bè giới thiệu.

Tuổi Dần

Trong tháng 9 Âm lịch, tuổi Dần sẽ thấy các dự án bị đình trệ được khởi động lại, nhưng cần hết sức cẩn thận trong chi tiêu vì dễ bị hao hụt tiền bạc.

Chuyện tình cảm tốt đẹp và ấm áp. Dù vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, sự chân thật và tài năng sẽ giúp con giáp này thu hút người khác.

Tuy nhiên, tài chính tháng này không tốt, dễ bị hao tài vì chi phí y tế hoặc bị người khác liên lụy.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những con giáp may mắn nhất tháng 9 Âm lịch, đặc biệt là trong tình yêu.

Trong công việc, được quý nhân giúp đỡ và thể hiện được năng lực xuất sắc.

Tài lộc tháng 9 Âm lịch rất tốt, cả thu nhập chính lẫn tài lộc bất ngờ đều có tiến triển, đặc biệt nếu tuổi Mão làm về bất động sản, thương mại hoặc tài chính.

Tài lộc tháng 9 Âm lịch của tuổi Mão rất tốt. Ảnh: EBC

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần phải hết sức thận trọng trong tháng 9 Âm lịch vì công việc dễ gặp trở ngại và tài chính có dấu hiệu sa sút.

Trong công việc, tuổi Thìn dễ đối mặt với những thay đổi đột ngột hoặc kế hoạch bị cản trở. Lời khuyên là hãy luôn chuẩn bị sẵn ít nhất hai phương án dự phòng và cẩn thận kiểm tra mọi chi tiết nhỏ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ có một tháng bận rộn với nhiều chuyến đi, song đây là cơ hội tốt để thể hiện năng lực và có tài lộc bất ngờ.

Về tình cảm, vận trình ngọt ngào và suôn sẻ. Tuổi Tỵ độc thân dễ dàng gặp được đối tượng có điều kiện tốt nhờ sự giới thiệu của người thân, bạn bè.

Tuổi Ngọ

Trong công việc, tuổi Ngọ dễ gặp phải nhiều rắc rối do có người cố tình lan truyền tin đồn hoặc cướp công. Lời khuyên là nên giữ bình tĩnh, tránh để cảm xúc chi phối. Nếu cần thiết, hãy chuẩn bị bằng chứng để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Tin vui là thu nhập của con giáp này tăng lên đáng kể.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn nhất tháng 9 Âm lịch, nhờ có quý nhân, đặc biệt là phụ nữ, hỗ trợ trong công việc và tình cảm rất thăng hoa.

Tình hình tài chính cải thiện rõ rệt, những khó khăn trước đây sẽ được giải quyết.

Tuổi Thân

Tuổi Thân trong tháng 9 Âm lịch cần học cách kiểm soát cảm xúc để giữ vững phong độ công việc.

Tài chính tháng này có dấu hiệu hao hụt, con giáp này có thể phải chi một khoản tiền lớn.

Về sức khỏe, cảm xúc không ổn định dễ khiến tuổi Thân dễ xúc động, mất ngủ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ có một tháng tài lộc rộng mở và tràn đầy năng lượng tích cực nhờ những điều tốt đẹp đã gieo trồng trước đây. Con giáp này có khả năng trúng thưởng cao khi tham gia các trò chơi may rủi hoặc rút thăm.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất trong tháng 9 Âm lịch cần hết sức giữ bình tĩnh, tránh thị phi và phải đối mặt với khó khăn lớn về tài chính.

Tuổi Tuất cần đặc biệt chú ý an toàn khi ra ngoài, tránh lái xe nóng vội hoặc có những hành động gây hấn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trong tháng 9 Âm lịch sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cần học cách kiểm soát chi tiêu cá nhân để giữ được tiền.

Về sức khỏe, do áp lực công việc và cuộc sống, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc ốm vặt.