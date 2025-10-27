Cung hoàng đạo chạm trán biến động đột ngột tuần cuối tháng 10

Hãy cùng trang 163 và tdn.today tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 27-10 đến ngày 2-11.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần lễ này mang đến vận may sự nghiệp, thúc đẩy Bạch Dương mạnh dạn nắm bắt cơ hội mới và đàm phán hợp tác. Do đó, cung hoàng đạo này cần hành động dứt khoát.

Tuy nhiên, Bạch Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc nóng giận để tránh gây hiểu lầm.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu trong tuần này phải đối mặt với nguy cơ kế hoạch bị đảo lộn bất ngờ hoặc các yếu tố bên ngoài gây nhiễu. Có thể có sự thay đổi trong lịch trình, yêu cầu của đối tác hoặc quy trình làm việc.

Cung hoàng đạo này sẽ thấy vận tài chính có thêm lựa chọn, đặc biệt là thông qua việc khai thác các kênh mới hoặc dự án hợp tác.

Mặc dù có triển vọng tăng trưởng, Kim Ngưu cần ưu tiên sự ổn định và tránh bị động trước những thay đổi đột ngột về tài chính có thể xảy ra.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Trong công việc, tuần này là thời điểm lý tưởng để Song Tử đưa ra các quyết định quan trọng và trình bày ý tưởng. Tuy nhiên, một thông tin bất ngờ có thể làm thay đổi hướng đi của dự án.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Tuần này, Cự Giải nên chuyển trọng tâm vào việc lập kế hoạch và củng cố nguồn lực nội bộ.

Sự phân tâm trong công việc có thể làm chậm tiến độ, do đó hãy tập trung cao độ và ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử có xu hướng hướng nội hơn, tập trung vào các vấn đề liên quan đến gia đình, nhà cửa hoặc nền tảng cá nhân.

Về tài chính, hãy tránh những quyết định đầu tư lớn mang tính bốc đồng hoặc vội vã trong lĩnh vực nhà đất.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ có đủ động lực để khởi động các kế hoạch mới, nhưng lại dễ bị phân tâm, gây ra lo lắng và trì hoãn.

Về tài chính, cung hoàng đạo này có hướng đi mới nhưng nên cẩn thận với chi tiết hợp đồng. Thứ Sáu (ngày 31-10) là ngày tốt để tổng kết sổ sách.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình có vận hợp tác cực kỳ tốt, mang lại cơ hội đột phá và mở rộng ảnh hưởng. Cung hoàng đạo này có thể gặp được quý nhân phù trợ trong công việc.

Vận đầu tư cũng dần khởi sắc nhưng cần tránh mở rộng mù quáng.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Tuần mới là thời điểm lý tưởng để Bọ Cạp đột phá các nút thắt hoặc chốt hạ các dự án quan trọng.

Tài lộc bất ngờ tăng, đặc biệt có lợi nếu muốn thương lượng tăng lương hoặc thu hồi vốn vào nửa cuối tuần.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã tìm lại được cảm giác làm chủ và có khả năng biểu đạt mạnh mẽ cùng phán đoán chính xác. Do đó, tuần mới là thời điểm tuyệt vời để cung hoàng đạo này phát biểu, chủ trì cuộc họp hoặc đàm phán dự án.

Tài lộc bất ngờ xuất hiện từ các lĩnh vực liên quan đến kiến thức hoặc nước ngoài.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Trong công việc, các kế hoạch tiến triển ổn định và đang dần mang lại hiệu quả.

Vận tài chính của Ma Kết vững vàng và có tiến triển, chủ yếu nhờ vào các dự án dài hạn và tích lũy nguồn lực trước đó.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình có vận đội nhóm cực kỳ tốt, rất thích hợp cho việc hợp tác, phối hợp và tích hợp ý tưởng sáng tạo. Thu nhập tăng ổn định, đặc biệt từ các dự án công nghệ, online hoặc làm việc nhóm.

Tuy nhiên, có thể có xung đột ý kiến với cấp trên hoặc đồng nghiệp.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Tuần mới là thời điểm vàng để Song Ngư thể hiện khả năng nghệ thuật.

Ngoài ra, có thể đón nhận các cơ hội tài chính từ lĩnh vực truyền thông, sáng tạo hoặc tự kinh doanh.



