Các cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm gì ở sân bay Nha Trang?

Sân bay Nha Trang có diện tích hơn 238 ha, trước đây thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ). Trong đó, khu hiệu bộ chiếm hơn 52 ha, còn lại gần 186 ha do Trung đoàn 920 quản lý, được xếp vào danh mục tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa, nhu cầu khai thác quỹ đất khu vực trung tâm Nha Trang ngày càng cấp bách. Do đó, ngày 11-9-2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa cùng ký Tờ trình số 4722/TTr-BQP-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ, xin chủ trương quy hoạch, sử dụng lại phần đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu quốc phòng trên địa bàn.

Bàn giao đất trái quy định

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, hai bên phối hợp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng phương án khai thác quỹ đất. Ngày 30-7-2014, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5740/VPCP-KTN, thông báo ý kiến Thủ tướng cho phép Bộ Quốc phòng chủ trì cùng UBND tỉnh thống nhất phương án khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết và hạ tầng tạm của Trung đoàn 920 tại Cam Ranh theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tiếp đó, ngày 5-12-2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP, quyết định chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 14-5-2015, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh họp bàn, thống nhất việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho dự án BT của Bộ Quốc phòng, đồng thời giao phần đất còn lại cho địa phương khai thác phục vụ kinh tế.

Cũng trong năm 2015, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (sau này là chủ đầu tư chính dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang) đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh và Trường SQKQ cho phép tiến hành cắm mốc, nhận bàn giao sớm phần diện tích đất không ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Gần 63 ha đất đã được bàn giao cho Tập đoàn Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước

Ngày 11-11-2015, tại cuộc họp giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa, hai bên thống nhất bàn giao 18,8 ha đất cho tỉnh để giao lại cho nhà đầu tư triển khai dự án. Cuối tháng 11-2015, việc cắm mốc và bàn giao thực địa được hoàn tất.

Đầu năm 2016, hai bên tiếp tục thống nhất bàn giao thêm 44 ha đất, nâng tổng diện tích được giao cho Công ty Phúc Sơn lên hơn 62,8 ha. Liên quan vấn đề này, Quyết định đóng cửa sân bay Nha Trang (số 170/QĐ-TM) của Bộ Tổng Tham mưu được ban hành ngày 23-1-2016, nhưng việc bàn giao thực tế đã diễn ra trước đó.

Sau khi nhận đất từ Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy việc tiếp nhận và giao đất cho doanh nghiệp chưa có quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng. Do đó, ngày 10-6-2016, UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng ban hành văn bản bàn giao chính thức.

Ngày 21-7-2016, tại cuộc họp giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa, hai bên thống nhất tạm giao diện tích đất đã thỏa thuận để phát triển kinh tế - xã hội, ngoại trừ phần dành cho dự án BT của Bộ Quốc phòng. Sau đó, ngày 24-10-2016, Bộ Quốc phòng chính thức có văn bản số 10506/BQP-TM, đồng ý bàn giao khoảng 62,89 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau đó, ngày 29-9-2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2910/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, trong đó bổ sung diện tích hơn 4.000 m² cho Kho bạc Nhà nước tỉnh để xây dựng trụ sở mới.

Kho bạc Nhà nước được xây dựng trên đất sân bay Nha Trang

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), cùng 2 cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai, khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhưng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Cáo trạng xác định trong quá trình chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị can bị cáo buộc đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

Gần 63 ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Phúc Sơn đã làm gì?

Ngày 28-10-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên ký Quyết định số 3262/QĐ-UBND thu hồi hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang giao cho Phúc Sơn thực hiện dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, tháng 6-2015, doanh nghiệp này đã triển khai lập quy hoạch, huy động vốn bằng các hợp đồng góp vốn đầu tư, dù thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Tập đoàn Phúc Sơn.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng

Sau đó, các quyết định điều chỉnh tiếp tục được ban hành trong các năm 2017 và 2018, nâng tổng diện tích giao cho nhà đầu tư lên hơn 62,3 ha, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn xác định giá đất để hoàn vốn cho các dự án BT. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa xác định được giá đất cụ thể tại khu vực này.

Các dự án ký hợp đồng BT được ký với Tập đoàn Phúc Sơn, gồm nút giao thông Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang. Tổng mức đầu tư 3 dự án là 3.562 tỉ đồng, nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 ha đất thuộc dự án tại sân bay Nha Trang cũ. Cả 3 dự án BT đều không qua đấu giá mà được chỉ định giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã ký ban hành các quyết định, thông báo…; ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án" với các khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Văn Hậu đã ký hơn 980 hợp đồng với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỉ đồng. Trong đó có gần 6.000 tỉ đồng được ghi nhận vào sổ sách. Sau đó, Hậu chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách nhằm thu tiền chênh lệch.

Bên cạnh đó, Hậu cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu) để ngoài sổ sách kế toán công ty hơn 1.000 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.

Cả ba người này cùng bị cáo buộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.