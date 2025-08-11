Các dự án giao thông ở ĐBSCL bứt tốc

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 19-12, các dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng phải cơ bản thông xe toàn tuyến, nhằm hoàn thành mục tiêu 3.000 km cao tốc trên toàn quốc vào cuối năm 2025.

Thi công "3 ca, 4 kíp"

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110 km, thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được chia làm 2 dự án thành phần, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư 27.523 tỉ đồng, chia thành 4 gói thầu xây lắp, khởi công từ ngày 1-1-2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau đang tăng tốc thi công, với quyết tâm cán đích trước ngày 19-12 như cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cho biết đến hết tháng 7, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đạt hơn 73% khối lượng, đoạn Hậu Giang - Cà Mau đạt 67%. Hiện nay, trên công trường, các nhà thầu tổ chức 234 mũi thi công, với gần 2.900 nhân sự và cả ngàn máy móc làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh An Giang, vào ngày 21-7

Trong khi đó, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng. Dự án này được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó UBND tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1 dài 57 km, với tổng mức đầu tư 13.799 tỉ đồng. Các dự án thành phần 2, 3, 4 do TP Cần Thơ làm cơ quan chủ quản, có chiều dài hơn 132 km với mức đầu tư hơn 31.287 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được khởi công vào tháng 6-2023. Ngày 21-7 vừa qua, Thủ tướng đã đến kiểm tra, chỉ đạo chính quyền tỉnh An Giang và đơn vị thi công phải thông xe công trình này vào ngày 19-12.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại dự án thành phần 1 - đoạn qua tỉnh An Giang, những ngày này luôn có trên 200 công nhân của Công ty Trường Sơn làm việc "3 ca, 4 kíp" ở điểm đầu. Công nhân được chia làm 19 mũi thi công để bảo đảm đoạn cao tốc này đạt tiến độ đề ra.

Ông Lê Xuân Đại, Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 11, cho biết đơn vị thực hiện gói thầu 42 của dự án thành phần 1, là đoạn dài nhất trong các gói thầu. "Gói thầu này dài 14 km, trong đó 7 cây cầu đã xây xong, đang được lắp gia tải để bảo đảm tiến độ. Anh em làm đêm đều được chi tiền thêm như tăng ca" - ông thông tin.

Vượt khó về đích

Chủ đầu tư và các nhà thầu cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay làm ảnh hưởng tiến độ các dự án đường cao tốc ở ĐBSCL vẫn là vấn đề cát san lấp.

Theo Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 11, đơn vị đã được phân bổ 2 mỏ cát Tân Hòa và Bình Thủy với gần 3 triệu m3 cát cho năm 2025 và 2026. Trong đó, mỏ Tân Hòa 1 triệu m3, mỏ Bình Thủy 1,98 triệu m3; công suất năm 2025 được phép khai thác còn lại là 1,742 triệu m3, năm 2026 là 1,242 m3. Nhà thầu này cho rằng để bảo đảm thông tuyến cao tốc trong năm 2025 thì cần phải cho phép chuyển hơn 1,2 triệu m3 của năm 2026 sang khai thác trong năm 2025.

Nhà thầu và chủ đầu tư các tuyến cao tốc ở ĐBSCL cam kết hoàn thành đúng tiến độ

"Công suất khai thác cát trong năm 2025 xem như đã hết, muốn khai thác thêm thì phải có chủ trương của Chính phủ. Nếu không được phép khai thác thêm cát thì chúng tôi rất khó bảo đảm hoàn thành công trình và thông xe đúng tiến độ như đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ" - ông Lê Xuân Đại băn khoăn.

Trong khi đó, ông Võ Đại Thạch, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Huy, cho hay đơn vị nhận thi công gói thầu số 44 của dự án thành phần 1 với tổng chiều dài 5,56 km. Sau khi Thủ tướng chỉ đạo, tập đoàn đã huy động nhiều lực lượng tham gia thi công ngày đêm để bảo đảm hoàn thành công trình, ngày 19-12 phải thông xe.

"Chỉ cần xong phần cát và có thêm đá dăm là có thể thông tuyến, còn để hoàn thành công trình thì phải láng nhựa. Tôi nghĩ các đơn vị quyết liệt thi công là có thể thông tuyến được" - ông Thạch tin tưởng.

Theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, sau khi sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, thành phố này là cơ quan chủ quản thực hiện các dự án thành phần 2, 3, 4 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đến nay, các công trình cầu trên tuyến đã đạt hoặc vượt tiến độ. Tuy nhiên, toàn tuyến chưa đạt tiến độ do nguồn cát tập kết về công trường còn chậm.

"Chủ đầu tư đang khẩn trương yêu cầu các đơn vị tư vấn và nhà thầu phối hợp khảo sát, nghiên cứu điều chỉnh giải pháp thiết kế và biện pháp thi công để rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng" - ông Cường nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận, thông tin được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng và lãnh đạo các địa phương, đến nay, dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã cơ bản tháo gỡ các vướng mắc về vật liệu, mặt bằng. Chủ đầu tư liên tục phát động thi đua, yêu cầu các nhà thầu tăng ca, bổ sung máy móc và nhân lực, tổ chức thi công ngày đêm, bù lại phần tiến độ chậm trước đây. "Thời gian còn lại không nhiều, ĐBSCL lại đang vào mùa mưa song chúng tôi và các nhà thầu cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, tăng tốc thi công để đưa dự án về đích trước ngày 19-12" - ông Thi cam kết.



