Xung đột tại Trung Đông: Thêm 1.000 khách bị kẹt tại Việt Nam

Chiều 3-3, cập nhật thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết tính đến sáng cùng ngày, đã có 16 chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của chiến sự tại Trung Đông, tăng thêm 3 chuyến so với hôm qua.

Cùng với đó, 3.800 hành khách bị ảnh hưởng hành trình (tăng 1.000 lượt khách so với hôm qua).

Hiện có 3 máy bay (1 của Emirates, 2 của Qatar Airways) đang được bố trí vị trí đỗ dài ngày tại sân.

Cảng đã duy trì phát thanh và cập nhật màn hình FIDS liên tục để hướng dẫn khách. Phối hợp chặt chẽ với các hãng (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) để đảm bảo quyền lợi và nơi lưu trú cho hành khách theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang triển khai phương án giảm phí dừng đỗ hỗ trợ các hãng hàng không.

Hành khách có hành trình đi/đến Trung Đông cần chủ động kiểm tra thông tin từ hãng hàng không trước khi di chuyển tới sân bay.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cập nhật kế hoạch bay ngày 3-3 của các hãng có đường bay liên quan khu vực Iran - Israel ghi nhận một số ảnh hưởng.

Qatar Airways hủy chuyến QR983 (Hà Nội - Doha) sáng 3-3 với 271 hành khách; hai chuyến khác vào tối cùngg ngày (QR977) và rạng sáng 4-3 (QR985) cùng hành trình Hà Nội - Doha chưa có thông tin. Emirates (chuyến EK395 Hà Nội - Dubai) và Etihad Airways (chuyến EY433 Hà Nội - Abu Dhabi) cũng chưa cập nhật kế hoạch khai thác.

Trong khi đó, Turkish Airlines vẫn khai thác bình thường các chuyến Istanbul - Hà Nội và chuyến hàng hóa Hà Nội - Istanbul trong ngày 3-3.

Trước đó, do nhiều quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận, hoạt động của các hãng khu vực này tại Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể. Hai máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates phải lưu lại sân bay Nội Bài, kéo theo hàng loạt chuyến hủy hoặc chờ kế hoạch mới. Tổng cộng hơn 4.400 khách bay tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng của các hãng Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways bị ảnh hưởng.

Các hãng hàng không Việt Nam có bị ảnh hưởng? Ngày 3-3, Vietnam Airlines cho biết đã chủ động điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến giữa Việt Nam - châu Âu để tránh vùng trời chịu ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông, đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Theo hãng, toàn bộ chuyến bay đi châu Âu đang được khai thác với lộ trình cách xa khu vực chiến sự và thực hiện an toàn theo kế hoạch. Việc thay đổi đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài, ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác, song an toàn vẫn là ưu tiên cao nhất. Hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên cập nhật thông tin qua website, fanpage chính thức hoặc tổng đài 1900 1100.



