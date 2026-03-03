HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xung đột tại Trung Đông: Thêm 1.000 khách bị kẹt tại Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết tính đến sáng 3-3, đã có 16 chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của chiến sự tại Trung Đông.

Chiều 3-3, cập nhật thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết tính đến sáng cùng ngày, đã có 16 chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của chiến sự tại Trung Đông, tăng thêm 3 chuyến so với hôm qua.

Cùng với đó, 3.800 hành khách bị ảnh hưởng hành trình (tăng 1.000 lượt khách so với hôm qua).

Hiện có 3 máy bay (1 của Emirates, 2 của Qatar Airways) đang được bố trí vị trí đỗ dài ngày tại sân.

Cảng đã duy trì phát thanh và cập nhật màn hình FIDS liên tục để hướng dẫn khách. Phối hợp chặt chẽ với các hãng (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) để đảm bảo quyền lợi và nơi lưu trú cho hành khách theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang triển khai phương án giảm phí dừng đỗ hỗ trợ các hãng hàng không.

Hành khách có hành trình đi/đến Trung Đông cần chủ động kiểm tra thông tin từ hãng hàng không trước khi di chuyển tới sân bay.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cập nhật kế hoạch bay ngày 3-3 của các hãng có đường bay liên quan khu vực Iran - Israel ghi nhận một số ảnh hưởng.

Qatar Airways hủy chuyến QR983 (Hà Nội - Doha) sáng 3-3 với 271 hành khách; hai chuyến khác vào tối cùngg ngày (QR977) và rạng sáng 4-3 (QR985) cùng hành trình Hà Nội - Doha chưa có thông tin. Emirates (chuyến EK395 Hà Nội - Dubai) và Etihad Airways (chuyến EY433 Hà Nội - Abu Dhabi) cũng chưa cập nhật kế hoạch khai thác.

Trong khi đó, Turkish Airlines vẫn khai thác bình thường các chuyến Istanbul - Hà Nội và chuyến hàng hóa Hà Nội - Istanbul trong ngày 3-3.

Trước đó, do nhiều quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận, hoạt động của các hãng khu vực này tại Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể. Hai máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates phải lưu lại sân bay Nội Bài, kéo theo hàng loạt chuyến hủy hoặc chờ kế hoạch mới. Tổng cộng hơn 4.400 khách bay tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng của các hãng Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways bị ảnh hưởng.

Các hãng hàng không Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Ngày 3-3, Vietnam Airlines cho biết đã chủ động điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến giữa Việt Nam - châu Âu để tránh vùng trời chịu ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông, đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo hãng, toàn bộ chuyến bay đi châu Âu đang được khai thác với lộ trình cách xa khu vực chiến sự và thực hiện an toàn theo kế hoạch. Việc thay đổi đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài, ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác, song an toàn vẫn là ưu tiên cao nhất. Hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên cập nhật thông tin qua website, fanpage chính thức hoặc tổng đài 1900 1100.


Tin liên quan

Cập nhật các chuyến bay từ Việt Nam bị ảnh hưởng do chiến sự Trung Đông

Cập nhật các chuyến bay từ Việt Nam bị ảnh hưởng do chiến sự Trung Đông

(NLĐO)- Trong ngày 2-3, một số chuyến bay đi và đến Trung Đông từ Hà Nội ghi nhận hủy chuyến.

Hơn 4.400 khách tại Việt Nam bị mắc kẹt do hủy loạt chuyến bay Trung Đông

(NLĐO)- Do xung đột Trung Đông, hơn 4.400 khách bay tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng của các hãng Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways bị ảnh hưởng.

Huỷ loạt chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài

(NLĐO)- Tại sân bay Nội Bài có 2 máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates chưa thể quay về nước do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông.

hàng không hãng hàng không Trung Đông chuyến bay hàng không Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo