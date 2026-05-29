Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Các hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng

Lê Hải

(NLĐO)- Các hàng quán, hộ kinh doanh dịch vụ, bán lẻ… đã có nhiều giải pháp để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng cao điểm này.

Hiện nay, Đà Nẵng đang bước vào mùa nắng nóng cao điểm khiến nhu cầu sử dụng điện để làm mát tăng vọt, kéo theo nỗi lo hóa đơn tiền điện "nóng" lên từng ngày. Các hàng quán, hộ kinh doanh dịch vụ, bán lẻ… đã có nhiều giải pháp để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng cao điểm này.

Dạo quanh các tuyến phố sầm uất hay các khu dân cư tại Đà Nẵng những ngày này, chúng tôi nhận thấy từ các hộ gia đình kinh doanh nhỏ đến các shop thời trang, cửa hàng dịch vụ đang chủ động thích ứng, triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo không gian mát mẻ phục vụ khách hàng mà vẫn có thể tiết kiệm điện.

Theo các chủ quán ăn, quán cà phê cho biết, trước mùa nắng nóng, họ đã thuê thợ tổng vệ sinh quạt máy, máy lạnh, tủ lạnh, tủ cấp đông… để nâng cao hiệu suất sử dụng. Trao đổi về vấn đề tiết kiệm điện, Minh Duy - kinh doanh quán cà phê ở phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Quán em bố trí thêm các chậu cây xanh, mở rộng cửa chính, cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Bên cạnh đó, những thiết bị nào không cần duy trì nguồn điện liên tục 24/24 thì khi dùng xong, nhân viên cần lưu ý rút phích cắm để đảm bảo an toàn điện và cũng là tập thói quen tiết kiệm điện".

Các hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Minh Duy cho biết, những thiết bị không cần duy trì nguồn điện liên tục thì khi dùng xong, phải rút phích cắm để tiết kiệm điện

Đối với các cửa hàng quần áo, kinh doanh thời trang trên các trục đường lớn như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương… việc phải dùng đèn chiếu sáng trang trí và máy lạnh công suất lớn là bắt buộc để "hút" khách. Thế nhưng trong mùa nắng nóng này, các chủ cửa hàng cũng đã có cách thích ứng linh hoạt. "Thay vì bật toàn bộ hệ thống đèn rọi, đèn trang trí từ sáng đến tối thì chúng tôi tắt bớt đèn vào ban ngày khi đã có ánh sáng tự nhiên. Cửa hàng chúng tôi cũng lắp đặt hệ thống cửa kính tự động đóng mở để tránh hơi lạnh thất thoát ra ngoài khi khách ra vào liên tục" – chị Hoa, bán quần áo trên đường Lê Duẩn chia sẻ giải pháp tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.

Việc các cửa hàng, hộ kinh doanh tại Đà Nẵng chung tay đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng không chỉ là bài toán giảm bớt gánh nặng tiền điện hàng tháng. Đó còn là những hành động văn minh, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chính sự đồng lòng và ý thức trách nhiệm này đang góp phần giữ cho dòng điện luôn thông suốt, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sản xuất, buôn bán, sinh hoạt của người dân và du khách tại "thành phố đáng sống".

Một du khách đến từ Hà Nội tên Thùy Trang chia sẻ trải nghiệm khi đang ngồi tại quán cà phê "tiết kiệm điện" bên bờ sông Hàn: "Ban đầu mình thấy quán hơi tối so với hình ảnh quảng bá trên mạng, nhưng khi biết quán đang tắt bớt đèn để hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện mùa nắng nóng, mình có cảm tình và không thấy phiền hà gì. Việc ngồi cà phê trong không gian vừa đủ sáng, bật nhạc nhẹ nhàng và có chút gió trời thực ra cũng chill và dễ chịu".

Có thể nói, sự chung tay tiết kiệm điện của các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ đã góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống điện thành phố Đà Nẵng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hạn chế tối đa tình trạng quá tải. Đây không chỉ là giải pháp tình thế để ứng phó với hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng, mà là minh chứng cho việc nâng cao ý thức, trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.



Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo điện phục vụ bầu cử

(NLĐO)- PC Đà Nẵng quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần phục vụ thành công công tác bầu cử

