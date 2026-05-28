Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh/ngày

Hoàng Thạch

(NLĐO)- Nguyên nhân chính là đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng đột biến.

Ngày 27-5-2026, hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ cao kỷ lục khi cả công suất cực đại lẫn sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đều lập đỉnh mới trong năm 2026.

Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh/ngày - Ảnh 1.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thi công bảo dưỡng lưới điện dưới cái nắng gay gắt.

Theo ông Ngô Tấn Cư – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), công suất cực đại toàn hệ thống đạt 4.777 MW, sản lượng điện tiêu thụ đạt 100,5 triệu kWh/ngày. Đây là mức sản lượng ngày cao nhất từ trước đến nay của EVNCPC, đồng thời là lần đầu tiên điện năng tiêu thụ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên vượt mốc 100 triệu kWh/ngày.

So với năm 2025, công suất cực đại tăng 6,1% (từ 4.503 MW) và tăng 18,2% so với cùng kỳ (4.042 MW); sản lượng điện tiêu thụ tăng 5,7% so với mức đỉnh năm 2025 (95 triệu kWh/ngày).

Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh/ngày - Ảnh 2.

Nguyên nhân chính theo ông Ngô Tấn Cư là đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng đột biến. Riêng trong ngày 27/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Nhiệt độ tại nhiều địa phương ghi nhận ở mức rất cao: Đông Hà (Quảng Trị) 39,6°C; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38,5°C; Tam Kỳ (Quảng Nam) 39,5°C; Quảng Ngãi 39,2°C, Ba Tơ 38,1°C; Sơn Hòa 38,7°C và Tuy Hòa (Phú Yên) 39,3°C.

Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh/ngày - Ảnh 3.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thi công bảo dưỡng lưới điện dưới cái nắng gay gắt.

Trước diễn biến nắng nóng còn có thể kéo dài, EVNCPC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải, chủ động điều chỉnh phương thức vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho toàn khu vực.

CBCNV EVNCPC ủng hộ hơn 5,1 tỉ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ và nhân dân Cuba

CBCNV EVNCPC ủng hộ hơn 5,1 tỉ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ và nhân dân Cuba

(NLĐO)- Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người lao động ngành điện miền Trung trong công tác an sinh xã hội vì công đồng.

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh sau bão số 10

(NLĐO)- Bão số 10 đã làm hàng loạt cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ áp bị đứt, hàng nghìn trạm biến áp mất điện.

