Các hành vi vi phạm sẽ bị CSGT TPHCM xử lý nghiêm

Phòng CSGT Công an TPHCM vừa triển khai kế hoạch ra quân đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2025.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp cũng như công tác tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch trên địa bàn, Phòng CSGT chủ động lên phương án bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường khu vực trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT phối hợp Sở Xây dựng rà soát các dự án hạ tầng đang thi công, yêu cầu các đơn vị thu xếp gọn vật tư, máy móc, thiết bị và bố trí người điều tiết giao thông...

Những tuyến đường xung quanh các cảng; đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận; khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; các nhà ga Metro số 1... được tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người quy định; quá tải, quá khổ; dừng, đỗ xe, đón, trả khách không đúng quy định… sẽ bị xử lý nghiêm.