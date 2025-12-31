HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CLIP: CSGT TPHCM tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn

Anh Vũ

(NLĐO) - Năm 2025, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý hơn 200.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

CLIP: CSGT Công an TP HCM tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn. Nguồn: Cục CSGT Bộ Công an.

Theo số liệu thống kê, năm 2025, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 200.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma tuý. So với năm 2024, giảm 50.000 trường hợp.

CLIP: CSGT TPHCM tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1.

CSGT TPHCM xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, từ lâu, quan niệm lai rai, cụng ly, uống, rồi... xỉn hay nhậu hết mình, không say không về đã thành thói quen. Sau cuộc nhậu, những chiếc xe rú ga phóng như bay từ quán nhậu, đánh võng, lạng lách gây tai nạn đau thương.

Khi xã hội phát triển, kinh tế hội nhập thì văn hóa giao thông phải được uốn nắn, xây dựng định hướng. Không thể để sự tùy tiện, vô nguyên tắc, coi thường tính mạng của mình và người khác khi tham gia giao thông.

Để phòng ngừa, cần cổ động, tuyên truyền đến hoàn thiện pháp lý, xử lý nghiêm để răn đe. Bên cạnh đó, cần sự chung tay, chấp hành nghiêm pháp luật giao thông của mỗi người dân.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật để răn đe, giáo dục và để những vụ tai nạn giao thông đau thương không còn xảy ra.

Siết chặt giao thông TPHCM dịp Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ

Phòng CSGT cho biết đã xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lực lượng CSGT được huy động tối đa, tăng cường tuần tra, kiểm soát trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt tại cửa ngõ ra vào TP HCM; bến xe, nhà ga, sân bay; trung tâm thương mại, khu vui chơi- giải trí; khu vực diễn ra lễ hội, sự kiện tôn giáo- văn hóa.

Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai chủ động, linh hoạt trên các tuyến đường trọng điểm, nhằm giảm nguy cơ ùn tắc kéo dài; bảo đảm người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp lễ, Tết.

CSGT phối hợp các lực lượng chức năng ngăn chặn các hành vi lợi dụng đông người để phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; tụ tập, đua xe trái phép; gây rối trật tự công cộng, vi phạm an toàn giao thông.

Đối với đường thủy nội địa, CSGT siết chặt kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, bến bãi; người điều khiển, nhất là tại các tuyến sông, kênh rạch có hoạt động du lịch, vui chơi dịp Tết.


