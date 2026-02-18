Các nhà giáo mỗi ngày làm tốt hơn, để gánh vác những trọng trách lớn

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), năm 2026 là một năm rất quan trọng đối với cả đất nước và đối với ngành giáo dục. Cơ hội phát triển rộng mở, ngành giáo dục nhận được sự quan tâm rất lớn, nhưng đồng thời trách nhiệm cũng rất nặng nề.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn mong muốn đội ngũ nhà giáo mỗi ngày làm tốt hơn, để có thể gánh vác được trọng trách lớn mà đất nước đã giao phó

Người đứng đầu ngành giáo dục bày tỏ mong muốn đội ngũ nhà giáo, với tất cả niềm vinh dự và trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục đổi mới, nhận thức đầy đủ hơn nữa vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm và danh dự của nghề giáo, để mỗi ngày làm tốt hơn, có thể gánh vác được trọng trách lớn mà đất nước đã giao phó.

"Đối với người học, tôi mong các em chủ động hơn, sáng tạo hơn, tận dụng tốt các cơ hội để không ngừng học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, từ đó nắm bắt được những cơ hội rất lớn cho chính mình và cho đất nước trong chặng đường sắp tới.

Tôi cũng mong rằng các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục và người học đều tìm thấy niềm vui trong công việc dạy và học của mình" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi thông điệp.

Người đứng đầu ngành giáo dục mong các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục và người học đều tìm thấy niềm vui trong công việc dạy và học của mình

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định nền giáo dục mà chúng ta đang hướng tới là một nền giáo dục hiện đại, chú trọng chất lượng và bảo đảm công bằng. Công bằng trong giáo dục bao gồm nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục và cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho mọi người học.

Học sinh ở các khu vực thuận lợi có điều kiện phát triển tốt nhất năng lực của bản thân. Đồng thời, học sinh ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ về cơ sở vật chất, cơ hội đến trường và các chính sách phục vụ học tập, sinh hoạt, bữa ăn trưa tại trường, cũng như các chế độ bán trú, nội trú. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở địa bàn xa trường học vẫn có cơ hội học tập và tiếp cận các điều kiện giáo dục tốt nhất, qua đó thể hiện rõ tinh thần công bằng trong giáo dục.

Bên cạnh đó, ở bậc giáo dục đại học, Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người học tiếp cận tín dụng sinh viên một cách thuận lợi, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ đối tượng học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng có năng lực, để các em vẫn có thể tiếp cận giáo dục và giáo dục chất lượng.

Song song với việc đầu tư cho hệ thống trường công lập, Nhà nước cũng tạo điều kiện thuận lợi cho khối ngoài công lập, các trường tư thục phát triển, góp phần đa dạng hóa cơ hội và lựa chọn học tập cho người học. Điều này thể hiện sự công bằng giữa khu vực công và tư, giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà, giữa các vùng miền, các nhóm đối tượng và hoàn cảnh học tập khác nhau.

Đặc biệt, trong năm 2025, nhiều chính sách đã được ban hành theo hướng tăng cường công bằng trong giáo dục, trong đó nổi bật là Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, 4 Luật, 4 Nghị quyết của Quốc hội, các chính sách như xây dựng trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới đất liền, miễn học phí cho học sinh các trường mầm non, phổ thông công lập... Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây là quá trình "hướng tới" mục tiêu công bằng, bởi vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện để đạt được mục tiêu này một cách đầy đủ và bền vững.