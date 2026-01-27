HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thông báo quan trọng của Sở GD-ĐT TPHCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Từ năm học 2026 – 2027, triển khai dùng SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kiểm tra đánh giá học sinh

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 27-1 đã có văn bản thông báo đến toàn cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP về thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng.

Theo Sở GD-ĐT TP, các trường phổ thông thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Báo cáo thực trạng và đề xuất về cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, đặc biệt là thiết bị phục vụ thực hành, thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng tin học, thư viện, hạ tầng chuyển đổi số với cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ.

Rà soát biên chế, đề xuất nhu cầu tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, trình độ theo quy định. Rà soát và dự báo số lượng học sinh của từng khối lớp để dự toán nhu cầu, kinh phí trang bị sách giáo khoa (SGK) cho học sinh và cho thư viện nhà trường (3-5 bộ/môn/khối lớp).

Chỉ đạo quan trọng của Sở GD-ĐT TPHCM liên quan chương trình và bộ sách giáo khoa thống nhất - Ảnh 1.

Từ năm học 2026 – 2027, toàn bộ trường phổ thông triển khai dùng SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kiểm tra đánh giá học sinh

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, cho biết thực hiện theo Quyết định 3588/ 2025 của Bộ GD-ĐT về bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc đã quyết định lựa chọn bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống” làm bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026–2027". Do vậy, từ năm học 2026 – 2027, triển khai sử dụng bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra đánh giá học sinh và các hoạt động liên quan đến SGK theo đúng chương trình GDPT đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong tổ chức dạy của nhà trường.

Nhà trường có trách nhiệm cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” khi có kế hoạch của Sở GD-ĐT. Đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản SGK, không viết, vẽ vào SGK để sử dụng tiết kiệm, lâu dài. Nghiêm cấm hành vi ép học sinh mua mới khi SGK còn có thể sử dụng được.

Đối với những bộ sách giáo khoa khác: Chủ động xây dựng phương án tiếp tục sử dụng các bộ SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội với vai trò là tài liệu tham khảo, bổ trợ nội dung dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và phù hợp với điều kiện thực tế; không gây xáo trộn, lãng phí; không làm phát sinh thêm gánh nặng cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Đối với tổ chức dạy tài liệu giáo dục địa phương: Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng giảng dạy nội dung tài liệu giáo dục địa phương khi có kế hoạch của Sở GD-ĐT.

Chỉ đạo quan trọng của Sở GD-ĐT TPHCM liên quan chương trình và bộ sách giáo khoa thống nhất - Ảnh 2.Vì sao Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" được lựa chọn?

(NLĐO)- Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được lựa chọn để sử dụng thống nhất từ năm học 2026-2027.

Sở GD-ĐT TP yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện hiệu quả chương trình GDPT,  thực hiện nghiêm túc chương trình GDPT với SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt lựa chọn, đảm bảo đạt được mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực học sinh.

Đồng thời xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo sau mỗi học kỳ, học sinh đạt mức độ nhận thức và năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình; đồng thời tạo điều kiện để học sinh có năng lực, khả năng học tập tốt được phát triển tối đa năng lực cá nhân.


