Nhà giáo dục số cùng học sinh tiếp cận công nghệ thế giới

Chỉ cần một chủ đề, một tiết học tin học theo chuẩn quốc tế của học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) sẽ trở nên rộn ràng, thú vị bất ngờ.

Với chủ đề "Em hãy ứng dụng AI thiết kế tấm thiệp tặng thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam", lập tức nhiều bàn tay thoăn thoắt trên máy tính, những tấm thiệp độc đáo, ý nghĩa được hiện lên ngay sau đó qua những câu lệnh cho AI, do chính những học sinh lớp 5 thực hiện.

Nhà giáo dục số tiêu biểu

Những tiết học như vậy là... chuyện mỗi ngày khi học sinh được học tin học theo chuẩn quốc tế do cô giáo Cao Nguyễn Thảo Nguyên, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, đảm nhận.

Vào tháng 10-2025 vừa qua, tại diễn đàn Năng lực Công nghệ số khu vực châu Á, cô Thảo Nguyên là một trong hai giáo viên ở TPHCM được vinh danh là Nhà Giáo Dục Số - ICDL Digital Educator Award. Đây là giải thưởng quốc tế uy tín, nhằm tôn vinh những nhà giáo có đóng góp nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Một tiết học tin học theo chuẩn quốc tế của học sinh do cô Thảo Nguyên giảng dạy

Nhà Giáo Dục Số - ICDL Digital Educator Award là giải thưởng nhằm khuyến khích và trao quyền cho các giáo viên, giảng viên có năng lực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông (ICT) trong giảng dạy. Sáng kiến này hướng đến việc nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng ICT cho đội ngũ nhà giáo, giúp họ sử dụng một cách hiệu quả các công cụ số nhằm cải thiện chất lượng dạy và học.

Danh hiệu quốc tế này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của cô Thảo Nguyên trong việc triển khai chương trình ICDL Digital Student theo Đề án 762 của UBND TPHCM hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông theo chuẩn quốc tế giai đoạn 2021–2030.

Để học sinh tiểu học làm chủ kỹ năng số

Từ những giờ học sáng tạo, sinh động, cô Cao Nguyễn Thảo Nguyên đã giúp học sinh tiểu học tự tin làm chủ kỹ năng số, hình thành năng lực công dân số ngay từ những bước đầu trong hành trình học tập.

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhận xét dấu ấn của cô Thảo Nguyên sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dạy học số đến nhiều lớp học hơn nữa.

Cô Thảo Nguyên cho biết xuất phát từ mục đích của việc ứng dụng CNTT trong dạy và học nhằm tạo cho học sinh trải nghiệm trực quan, hứng thú và kỹ năng số sớm. Từ đó làm động lực để cô đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng tương tác với học trò đồng thời tiết kiệm thời gian xây dựng giáo án, bài dạy... Việc ứng dụng chuẩn tin học quốc tế vào giảng dạy nhằm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, bền vững; đo lường tiến bộ của học sinh dựa trên mô-đun ICDL phù hợp với từng khối lớp.

Theo cô Thảo Nguyên, việc ứng dụng chuẩn tin học quốc tế vào giảng dạy nhằm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, bền vững

Để giúp học sinh làm chủ công nghệ từ tiểu học và dần tiếp cận với chuẩn quốc tế, cô Thảo Nguyên chia sẻ thuận lợi là mô hình dạy học đã quen trực tiếp và trực tuyến. Ngoài ra, giáo viên và học sinh dùng được phần mềm cơ bản. Trong khi đó, ở góc độ cơ sở vật chất có phòng máy, thiết bị thông minh, có khung chuẩn ICDL để định hướng mục tiêu theo khối 3, 4, 5.

Mặc dù vậy, cũng không ít những khó khăn khi ứng dụng công nghệ AI vào việc dạy và học đó là hạ tầng chưa đồng bộ; ngân sách, đào tạo và bảo mật dữ liệu còn hạn chế. Giáo viên còn thiếu kỹ năng sử dụng AI chuyên sâu, lo ngại bị “thay thế” và cần thời gian để điều chỉnh bài giảng phù hợp. Trong khi đó, phụ huynh còn lo lắng về an toàn thông tin, khó đồng hành và kiểm soát hiệu quả học tập. Học sinh dễ lệ thuộc công nghệ, giảm tư duy độc lập; chênh lệch về thiết bị.

Cô Thảo Nguyên là người khởi xướng dự án “Sử dụng hiệu quả CNTT để nâng cao chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học tập”, gồm 5 giai đoạn

Về công tác tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 2015, gắn bó 10 năm ở ngôi trường với gần 1.500 học sinh và 43 lớp học, cô Thảo Nguyên được đánh giá là nhân tố tiên phong trong triển khai Đề án 762 về năng lực CNTT theo chuẩn quốc tế.

Đằng sau giải thưởng là nhiều năm cô miệt mài trau dồi kiến thức. Tốt nghiệp cử nhân CNTT tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, trong quá trình giảng dạy, cô hoàn thiện thêm chứng chỉ dạy IC3 Spark và ICDL để chuẩn hóa năng lực theo chương trình quốc tế.

Học sinh được tiếp cận CNTT theo chuẩn quốc tế

Cô Thảo Nguyên là người khởi xướng dự án “Sử dụng hiệu quả CNTT để nâng cao chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học tập”, gồm 5 giai đoạn: Khảo sát - lập kế hoạch - thử nghiệm - đánh giá - nhân rộng. Dự án tận dụng hệ thống công cụ phong phú như Google Classroom, Teams, Quizizz, Kahoot, Mentimeter, Padlet, Canva, Google Form… và gần đây là các nền tảng AI tạo sinh.

Từ một lớp thử nghiệm, mô hình được nhân rộng ra toàn bộ 43 lớp, giúp Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trở thành đơn vị dẫn đầu triển khai chương trình ICDL Digital Student theo Đề án 762. Nhà trường xây dựng kho học liệu số, liên kết với ICDL để học sinh luyện tập trên eduxbox.com, tạo môi trường học tập có dữ liệu rõ ràng, minh bạch cho giáo viên và phụ huynh.

Nhờ nền tảng đó, học sinh đạt nhiều thành tích nổi bật như giải Nhất và Khuyến khích cuộc thi Lập trình AI cấp thành phố, 2 giải Nhất quốc tế Codeavour 6.0, 20 giải Tiềm năng và 05 Khuyến khích ELMO 2024, giải Ba và nhiều Khuyến khích tại Hội thi Tài năng Tin học Quận 1, giải Triển vọng “Trường học Hạnh phúc” cấp Quốc gia…



