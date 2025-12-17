Các nhà khoa học Nhật Bản tìm ra "chìa khóa" tăng tuổi thọ mới

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Aging Cell, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Satoshi Inoue từ Viện Lão khoa và lão hóa Tokyo Metropolitan (Nhật Bản) đã chứng minh rằng protein ti thể COX7RP có thể kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh ở chuột.

Trong bối cảnh tuổi thọ của người dân ngày một tăng, xu hướng chăm sóc sức khỏe đã tập trung hơn vào "tuổi thọ khỏe mạnh", tức là số năm trong cuộc đời mà một người vẫn khỏe mạnh, độc lập và năng động, không mắc các bệnh nghiêm trọng liên quan đến tuổi tác.

Các biện pháp giúp tăng tuổi thọ khỏe mạnh không chỉ giúp tăng số năm sống, mà còn giúp người cao tuổi có được chất lượng sống tốt hơn.

Duy trì tuổi thọ khỏe mạnh đang là trọng tâm của các phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi hiện tại - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, các bằng chứng gần đây cho thấy ti thể - nhà máy sản xuất năng lượng của tế bào - đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực này.

Sự suy giảm hiệu suất của ti thể có liên quan chặt chẽ đến quá trình lão hóa và các bệnh liên quan đến tuổi tác. Vì vậy, tăng cường hiệu suất ti thể sẽ giúp tăng tuổi thọ khỏe mạnh.

Quá trình tạo ra năng lượng bên trong ti thể phụ thuộc vào các phức hợp chuỗi hô hấp. Các phức hợp này lại tập hợp lại thành các cấu trúc lớn hơn và linh hoạt hơn được gọi là "siêu phức hợp", thứ giúp việc sản xuất năng lượng trở nên hiệu quả hơn.

Nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã xác định được COX7RP, một loại protein ti thể, là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự hình thành dạng siêu phức hợp này, từ đó giúp tăng cường sản xuất năng lượng và giảm các gốc tự do gây ra stress oxy hóa trong tế bào, vốn là khởi điểm của bệnh tật.

Họ đã chứng minh điều này bằng cách phát triển những con chuột biến đổi gene để biểu hiện mức độ COX7RP cao hơn trong suốt cuộc đời.

Kết quả cho thấy tuổi thọ của chúng kéo dài đến 6,6% so với chuột bình thường. Song song đó, chúng cũng thể hiện khả năng duy trì sức khỏe tốt khi đã cao tuổi: Đường huyết ổn định hơn nhờ độ nhạy insulin vẫn cao, hồ sơ mỡ máu khỏe mạnh hơn, duy trì sức mạnh cơ bắp, ít bị tích mỡ gan hơn...

Ở cấp độ tế bào, các nhà nghiên cứu đã xác nhận thêm rằng COX7RP cải thiện đáng kể hiệu suất của ti thể, thông qua việc gia tăng sự hình thành các siêu phức hợp hô hấp.

Vì vậy có thể nói COX7RP chính là "chìa khóa" của các phương pháp giúp cải thiện tuổi thọ trong tương lai, cũng như giải quyết các bệnh chuyển hóa liên quan đến tuổi tác như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, béo phì...

