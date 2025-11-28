HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Kéo dài tuổi thọ và trẻ hơn nhờ uống cà phê theo cách này

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê có thể tác động tích cực lên telomere - cấu trúc quan trọng với tuổi thọ - ngay cả ở người có yếu tố nguy cơ.

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Vid Mlakar từ King's College London (KCL - Anh) cho thấy việc uống cà phê với lượng vừa phải - khoảng 3-4 tách mỗi ngày - có thể giúp bảo vệ độ dài của telomere, những chiếc "mũ bảo hiểm" ở hai đầu nhiễm sắc thể.

Chúng giúp bảo vệ thông tin di truyền khỏi bị hư hại khi tế bào phân chia. Tuy nhiên, mỗi lần tế bào nhân đôi, telomere lại ngắn dần đi. Sự rút ngắn này được xem là một đồng hồ phân tử của quá trình lão hóa.

Khi telomere trở nên quá ngắn, tế bào ngừng phân chia, dẫn đến lão hóa tế bào. Vì vậy, chiều dài telomere chính là chỉ số đo lường tuổi sinh học của một người, điều vốn tác động mạnh mẽ đến sức khỏe và tuổi thọ.

Kéo dài tuổi thọ và trẻ hơn nhờ uống cà phê theo cách này - Ảnh 1.

Cà phê có thể giúp bảo vệ telomere ngay cả ở những người có yếu tố nguy cơ cao - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Trong thí nghiệm được mô tả trên tạp chí y học BMJ Mental Health đã tuyển chọn một nhóm gồm 436 bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt. Những căn bệnh này có thể khiến telomere nhanh chóng bị ngắn lại, làm tuổi sinh học cao hơn đáng kể.

Họ được chia thành 4 nhóm: Không uống cà phê, uống 1-2 tách mỗi ngày, uống 3-4 tách mỗi ngày, uống trên 5 tách mỗi ngày.

Kết quả cho thấy nhóm uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày có độ dài telomere tốt hơn cả và điều này giúp tuổi sinh học của họ trẻ hơn đến 5 tuổi so với những người không uống.

Theo các tác giả, điều này có thể nhờ các hợp chất hoạt tính sinh học trong cà phê giúp giảm viêm và stress oxy hóa đáng kể.

Viêm và stress oxy hóa là tình trạng mà chúng ta đều gặp ở mức độ ít hay nhiều, nhưng đặc biệt trầm trọng ở các bệnh nhân tâm thần. Trong khi đó, telomere lại rất nhạy cảm với những điều này.

Các kết quả trên cho thấy cà phê được sử dụng hàng ngày với lượng vừa phải có thể bảo vệ telomere ở cả những người có yếu tố nguy cơ khiến cấu trúc này nhanh chóng bị ngắn lại.

Các bằng chứng trước đây cho thấy việc giảm viêm và chống lại stress oxy hóa cũng có thể giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh khác, ở cả những người không gặp vấn đề về tâm thần - tâm lý.

Một số nghiên cứu dạng quan sát trên người khỏe mạnh trước đây cũng cho thấy thói quen uống cà phê hàng ngày có liên quan đến tuổi thọ cao hơn.

Theo các tác giả, những phát hiện từ nghiên cứu mới cũng có thể là tiền đề nghiên cứu tương tự về tác động của cà phê lên telomere của những người hiện không mắc bệnh tâm thần.

Nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần do vấn đề này, hãy uống 1 ly cà phê

Nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần do vấn đề này, hãy uống 1 ly cà phê

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ, Úc và Canada đã "đảo ngược" một quan niệm sai lầm về cà phê.

Nghiên cứu Mỹ: Sống lâu hơn nhờ 3,5 tách cà phê

(NLĐO) - Phân tích tổng hợp hơn 100 nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn, các nhà khoa học Mỹ đã liệt kê một loạt tác động sinh lý đáng ngạc nhiên của cà phê.

Lý do bạn nên uống cà phê vào những ngày nóng nực

(NLĐO) - Nhóm tác giả từ Đại học Tsukuba (Nhật Bản) đã xóa bỏ một mối hiểu lầm về cà phê.

stress oxy hóa cà phê tuổi thọ trầm cảm telomere
