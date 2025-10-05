HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Có 7 tính cách này, tuổi thọ sẽ tăng

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu tâm lý học cho thấy không chỉ thể chất mà các đặc điểm về tính cách cũng tác động mạnh mẽ đến tuổi thọ.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Limerick (Ireland) đã xem xét dữ liệu của hơn 22.000 người trường thành, thời gian theo dõi từ 6-28 năm, để tìm hiểu xem các đặc điểm tính cách khác nhau ảnh hưởng đến tuổi thọ như thế nào.

Có 7 tính cách này, tuổi thọ sẽ tăng - Ảnh 1.

Một số đặc điểm tính cách liên quan đến thái độ của bạn đối với cuộc sống sẽ tác động mạnh mẽ đến tuổi thọ - Minh họa AI: Thu Anh

Kết quả công bố trên tạp chí Journal of Psychosomatic Research chỉ ra rằng cơ hội "trường sinh" của những người mô tả rằng minh "năng động" là cao nhất: Họ có nguy cơ tử vong sớm trong thời gian nghiên cứu thấp hơn tới 21% so với những người khác.

Ngoài ra, 6 đặc điểm tính cách khác cũng có lợi cho tuổi thọ bao gồm: Giàu năng lượng, ngăn nắp, có trách nhiệm, chăm chỉ, chỉn chu và hay giúp đỡ mọi người.

Trái lại, những người hay lo lắng, dễ thay đổi tâm trạng và dễ buồn bã có nguy cơ tử vong sớm trong thời gian nghiên cứu cao hơn.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tính cách không chỉ là một yếu tố ảnh hưởng chung mà còn là một tập hợp các hành vi và thái độ cụ thể, có tác động đáng kể đến tuổi thọ" - giáo sư Paraic O'Suilleabhain, đồng tác giả, nói với Daily Mail.

Giáo sư O'Suilleabhain cho rằng tính cách là một yếu tố hiện nay vẫn thường bị đánh giá thấp trong y học. Kết quả này chứng minh vai trò của nó thực sự rất quan trọng.

Các tính cách liên quan đến việc sống có tổ chức, tích cực giúp mọi người tuân thủ các thói quen giúp cải thiện sức khỏe tốt hơn, cũng như phản ánh khả năng phục hồi tâm lý tốt và có các hành vi xã hội liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ.

Trái lại, người có các đặc điểm tính cách tiêu cực thường gặp khó khăn trong việc quản lý sức khỏe lâu dài.

Nghiên cứu trên cụ bà 117, tuổi tiết lộ 7 bí mật trường sinh

Nghiên cứu trên cụ bà 117, tuổi tiết lộ 7 bí mật trường sinh

(NLĐO) - Một phân tích toàn diện từ nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha - Mỹ đã tiết lộ lý do người sống thọ nhất thế giới gần như "trường sinh bất lão".

Nghiên cứu 20 năm chỉ ra "bí quyết trường sinh" của nhiều người Nhật

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí PNAS Nexus cho thấy một chỉ số đơn giản có thể giúp dự đoán cơ hội "trường sinh bất lão".

Để chỉ số này quá thấp, tuổi thọ có thể giảm

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên 85.000 người cho thấy BMI dưới 18,5 có thể liên quan đến nguy cơ tuổi thọ bị rút ngắn.

tuổi thọ Tâm lý học trường sinh bất lão trường sinh tính cách
