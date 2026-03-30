HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Các nước đang giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Minh Phong

(NLĐO)- Với phương án đề xuất của Bộ Tài chính về tính thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế có thể được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng.

Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đã bổ sung quy định liên quan khoản giảm trừ chi phí y tế, giáo dục của người nộp thuế và người phụ thuộc. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật này, bao gồm 2 phương án giảm trừ chi phí y tế, giáo dục.

Các nước đang giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân thế nào? - Ảnh 1.

Với phương án đề xuất của Bộ Tài chính về tính thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế có thể được trừ tối đa 47 triệu đồng.

Với phương án 1, Bộ Tài chính đề xuất các khoản chi cho khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ của người nộp thuế và người phụ thuộc không quá 20 triệu đồng. Chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở trong nước không quá 21 triệu đồng/năm, bao gồm: Học phí giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các kỹ năng chuyên môn khác.

Ở phương án 2, các khoản chi cho khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ không quá 23 triệu đồng/năm; chi phí giáo dục - đào tạo được giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, nhiều quốc gia sử dụng công cụ giảm trừ hoặc khấu trừ thuế TNCN đối với chi tiêu y tế và giáo dục - đào tạo như một giải pháp chính sách nhằm chia sẻ rủi ro với hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại Trung Quốc, pháp luật thuế TNCN cho phép người nộp thuế được giảm trừ cho y tế nếu như mức chi phí cho y tế phát sinh trong năm cao hơn khoảng 57 triệu đồng (PV quy đổi theo tỉ giá hiện hành), tuy nhiên khống chế mức giảm trừ tối đa không vượt quá khoảng 304 triệu đồng.

Đối với các khoản giảm trừ giáo dục, Trung Quốc cho phép người nộp thuế giảm trừ chi phí giáo dục cho con đang học phổ thông với mức khoảng 91 triệu đồng/năm, đối với đào tạo nghề, đào tạo đại học thì mức giảm trừ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng và tối đa không quá 48 tháng. Tuy nhiên, khác Việt Nam là Trung Quốc không quy định mức giảm trừ chung cho người phụ thuộc.

Tại Thái Lan, pháp luật thuế TNCN cho phép giảm trừ đối với người nộp thuế ở mức tối đa không quá 72 triệu đồng/năm và giảm trừ cho con dưới 25 tuổi là 12 triệu đồng/năm/người con nhưng tối đa không quá 3 con và giảm trừ thêm 1,6 triệu đồng/năm cho mỗi con đang học tại cơ sở giáo dục ở Thái Lan.

Thái Lan không có quy định giảm trừ riêng cho chỉ y tế nhưng cho phép người nộp thuế được phép giảm trừ các khoản chỉ mua bảo hiểm y tế tối đa không quá 20 triệu đồng/năm, bảo hiểm sức khỏe cho bố, mẹ không quá 12 triệu đồng/năm.

Tại Malaysia, pháp luật thuế TNCN cho phép giảm trừ cho giáo dục khoảng 45 triệu đồng/năm và y tế đối với bệnh hiểm nghèo cho người nộp thuế, vợ chồng và con người nộp thuế khoảng 65 triệu đồng/năm, đối với cha mẹ của người nộp thuế là 52 triệu đồng/năm.

Đối với các khoản giảm trừ giáo dục cho người nộp thuế tại các cơ sở đào tạo tại Malaysia thì nguời nộp thuế được áp dụng mức giảm trừ khoảng 45 triệu đồng/năm. Ngoài ra, người nộp thuế có con dưới 6 tuổi sẽ được áp dụng thêm mức giảm trừ giáo dục cho con học mẫu giáo với mức khoảng 39 triệu đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/người/tháng và giảm trừ cho người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/người/tháng. Mức này tương đương khoảng 1,48 lần và 0,59 lần GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 (tổng cả hai khoản là 2,07 lần GDP bình quân đầu người).

Quy định về giảm trừ trước khi tính thuế đã đảm bảo nguyên tắc cá nhân cần phải có một mức thu nhập nhất định nhằm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như ăn, ở, đi lại, học tập, khám chữa bệnh... Trong tính toán các thành tố cấu thành mức giảm trừ này đã có tính đến yếu tố chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc người nộp thuế.

Quy định cho phép giảm trừ về chi phí y tế và giáo dục - đào tạo là khoản giảm trừ bổ sung ngoài phần giảm trừ đã được thiết kế trong mức giảm trừ chung cho người nộp thuế và người phụ thuộc người nộp thuế, thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người nộp thuế.

"Việc thực hiện quy định này là nhằm hỗ trợ thêm một phần chi phí mà người nộp thuế có thể áp dụng ngoài mức giảm trừ gia cảnh và giảm trừ cho người phụ thuộc, đồng thời cũng thể hiện nguyên tắc "công bằng" và "khả năng nộp thuế", có tỉnh đến đặc thù, hoàn cảnh của người nộp thuế"- Bộ Tài chính nêu rõ.

Ngoài ra, quy định này cũng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói về mức giảm trừ gia cảnh theo vùng như Hà Nội, TP HCM

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói về mức giảm trừ gia cảnh theo vùng như Hà Nội, TP HCM

(NLĐO)- Trước đề xuất xác định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng trong địa phương, mức sống đã khác nhau giữa các khu vực.

Đề xuất áp mức giảm trừ gia cảnh mới ngay trong năm 2025 thay vì chờ thêm

(NLĐO) - Nhiều đoàn đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất áp dụng mức giảm trừ mới ngay từ năm 2025 thay vì để chậm thêm một năm.

Đề xuất đưa học phí, khám chữa bệnh, vay mua nhà... vào diện giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

(NLĐO) - Trong bản tổng hợp ý kiến góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân, các đơn vị đã đề xuất nhiều khoản giảm trừ nhằm giảm áp lực cho người dân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo