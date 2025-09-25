Cụ thể, Văn phòng Chính phủ đề xuất giữ nguyên gói giảm trừ tiêu chuẩn như trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, đề xuất thêm một gói giảm trừ mở rộng, bao gồm các khoản chi phí như chỗ ở, di chuyển, y tế, giáo dục cho người nộp thuế và người phụ thuộc (vượt mức chi cơ bản); chi phí trả tín dụng học sinh, sinh viên; chi phí do rủi ro, bất khả kháng trong trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, phương tiện đi lại, cần sửa chữa hoặc đầu tư mới.

Tuy nhiên, các chi phí này phải đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và không được chi trả từ các nguồn khác.

Đồng tình với đề xuất trên nhưng Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TP HCM cho rằng để tránh lạm dụng và bảo đảm sát với thực tế, thì chi phí giáo dục – đào tạo chỉ nên tính cho người nộp thuế và con của họ, trong khi chi phí y tế chỉ áp dụng cho người nộp thuế và những người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định pháp luật. Đồng thời, Hội cũng đề xuất mở rộng phạm vi giảm trừ, bao gồm chi phí thuê nhà và một số khoản chi thiết yếu khác của người nộp thuế.

Đồng quan điểm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đề xuất bổ sung chi phí lãi vay tại các tổ chức tín dụng để chi trả cho nhu cầu y tế, giáo dục – đào tạo và mua nhà ở xã hội vào danh mục các khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo Vietcombank, nhiều cá nhân phải vay ngân hàng để trang trải chi phí y tế và giáo dục, dẫn đến phát sinh lãi vay đáng kể.

Kiến nghị nhiều loại chi phí được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Ngân hàng này cho rằng đây là khoản chi phí thực tế, cần được khấu trừ để phản ánh đúng thu nhập của người dân. Nếu chính sách giảm trừ lãi vay mua nhà ở xã hội được chấp thuận, điều này sẽ giúp người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, phù hợp với định hướng tiếp tục tích cực triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội mà Quốc hội đã đặt ra tại Nghị quyết số 161/2024/QH15.

Tuy nhiên, để chính sách được áp dụng đúng đối tượng và tránh lạm dụng, cần có yêu cầu xác nhận từ ngân hàng hoặc cơ quan đăng ký đất đai, có thể tích hợp qua mã số định danh điện tử.

Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn Việt Nam LAWS cũng đề xuất rằng chi phí lãi vay mua căn nhà đầu tiên là gánh nặng lớn đối với các gia đình trẻ.

Do đó, cần bổ sung chi phí lãi vay trả cho các tổ chức tín dụng khi mua nhà ở xã hội hoặc căn nhà thương mại đầu tiên vào danh mục các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cũng liên quan đến việc giảm trừ chi phí vay mua nhà, Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, cho rằng lãi vay mua nhà đầu tiên là gánh nặng rất lớn đối với nhiều gia đình. Việc giảm trừ lãi vay sẽ đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp.

Ông đề xuất Luật Thuế thu nhập cá nhân có thể quy định mức vay tối đa được khấu trừ, chẳng hạn lãi vay cho số dư nợ 1 tỉ đồng. Đối với chi phí y tế và giáo dục, cần cho phép khấu trừ ở mức phù hợp. Ví dụ, về chi phí y tế, một số gia đình phải điều trị bệnh hiểm nghèo, sử dụng thuốc đặc trị theo toa bác sĩ với chi phí rất lớn và kéo dài nhiều năm.