Các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức để lại dấu ấn trong mỗi thành tựu của đất nước

Sáng 12-5, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tham luận với chủ đề "Đồng hành cùng công nhân Việt Nam thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước".

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - tham luận. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đất nước, của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nổi bật là phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" đã trở thành động lực phát huy sáng kiến, đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc, góp phần quan trọng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, các phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" ngày càng phát huy hiệu quả, giúp cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động khẳng định giá trị bản thân.

Các phong trào, đợt thi đua cao điểm trên các công trình trọng điểm quốc gia đã giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, gian khổ, rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành vượt tiến độ các công trình, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đã có gần 2,8 triệu sáng kiến mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103.000 tỉ đồng

Giai đoạn 2020-2025, thông qua các chương trình trọng tâm như "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển", "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" và chuỗi hoạt động "Ngày hội Lao động sáng tạo", đã có gần 2,8 triệu sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103.000 tỉ đồng. Bình quân mỗi năm có gần 560.000 sáng kiến, với giá trị làm lợi hơn 20.500 tỉ đồng.

Có thể nói thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, công nhân Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm của mình trong mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi thành tựu và bước tiến của đất nước.

Từ thực tiễn tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó quan trọng nhất là phải gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để các phong trào trở nên thiết thực, được chính quyền, chuyên môn ủng hộ, được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

Từ thực tiễn trong tổ chức, phát động, triển khai các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân - lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp phát triển đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực chất các nhóm giải pháp.

Phải thực sự là mái nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Nhóm giải pháp thứ nhất là phát động sâu rộng phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" gắn với cuộc vận động "3 tiết kiệm" với phương châm "lao động giỏi" là nền tảng, "năng suất cao" là yêu cầu, "thu nhập tốt" là kết quả cần hướng tới; còn "3 tiết kiệm" là phương thức quản trị để giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.

Nhóm giải pháp thứ 2 là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thực chất, định lượng, có tiêu chí, có sản phẩm, có kiểm tra, có sơ kết, tổng kết và có khả năng đo lường kết quả cụ thể. Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả phong trào thi đua. Tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Nhóm giải pháp thứ 3 là đổi mới mạnh mẽ công tác khen thưởng theo hướng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động trực tiếp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cao nhất. Nghiên cứu, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cơ chế thưởng theo tỉ lệ giá trị làm lợi.

Nhóm giải pháp thứ 4 là vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, coi đây là giải pháp nền tảng để nâng cao năng suất lao động một cách bền vững. Thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.

Nhóm giải pháp thứ 5 là gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bảo đảm thành quả tăng năng suất phải từng bước chuyển hóa thành thu nhập, phúc lợi, để người lao động được thụ hưởng quyền lợi xứng đáng với công sức của mình.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà phải thực sự là mái nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, nói chuyện với công nhân lao động TPHCM ngày 27-4-2026.