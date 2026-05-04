Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân than đang làm việc dưới hầm lò

Chiều 4-5, nhân dịp Tháng Công nhân 2026, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm, động viên người lao động ngành than tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm và tặng quà trực tiếp cho thợ mỏ Công ty cổ phần Than Vàng Danh đang làm việc dưới hầm lò. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Cùng dự có ông Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV); ông Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Lê Thanh Xuân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Vàng Danh.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, tính đến thời điểm 30-4, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh có 5.626 người lao động, làm việc tại 51 đơn vị (trong đó 26 đơn vị khai thác đào lò; 11 đơn vị vận tải, dây chuyền và phục vụ; 14 phòng ban). Kết quả 4 tháng đầu năm 2026, công ty đã sản xuất 1,43 triệu tấn than nguyên khai, đào mới 12.947 mét lò, than tiêu thụ 1,2 triệu tấn, doanh thu đạt trên 2.097 tỉ đồng, thu nhập tiền lương CBCNV 22,7 triệu đồng/người/tháng, trong đó thợ lò trên 28 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh công tác sản xuất, công ty cùng với công đoàn công ty quan tâm đến điều kiện làm việc và chế độ cho người lao động: Các hoạt động chăm lo tết; công tác chăm sóc sức khỏe, thực hiện các chế độ phúc lợi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngoài cùng bên phải) tặng quà tập thể Công ty Cổ phần Than Vàng Danh. Ảnh: Ngọc Duy

Trong Tháng Công nhân 2026, công đoàn công ty tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó dự kiến tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ vào ngày 16-5 nhằm tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong công nhân lao động, kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm, chia sẻ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại buổi thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng quà tập thể Công ty Cổ phần Than Vàng Danh; tặng quà cho 4 tập thể phân xưởng xuất sắc; tặng quà cho 12 an toàn vệ sinh viên xuất sắc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi đang tiếp tục tổ chức Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của công nhân vùng mỏ và ngày truyền thống của ngành than, cũng như 30 năm thành lập Công đoàn TKV. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được thăm, gặp mặt động viên lãnh đạo, công nhân, người lao động của Tập đoàn TKV; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, an toàn tới lãnh đạo, công nhân, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu và tặng quà cho công nhân công nhân Công ty Than Vàng Danh. Ảnh: Ngọc Duy

Đánh giá cao cách thức tổ chức của đơn vị để tiết kiệm kinh phí không cần thiết. "Đây là việc tổ chức Công đoàn trong tương lai phải hướng đến, để hoạt động thực chất hơn, dành những nguồn lực để chăm lo cho người lao động được nhiều hơn", ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh thời, Bác Hồ đặc biệt coi trọng công nhân vùng mỏ. Bác khẳng định, truyền thống của Đảng, tổ chức công đoàn Việt Nam là mang đậm dấu ấn về truyền thống kỷ luật, đồng tâm của công nhân vùng mỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngay sau thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã dành thời gian đi thăm tỉnh Quảng Ninh, công nhân vùng mỏ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có căn dặn kỹ lưỡng về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không đánh đổi năng suất bằng sức khỏe, sự an toàn của công nhân. Đồng thời dặn dò tổ chức công đoàn phải chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần không chỉ của công nhân vùng mỏ mà còn cho gia đình của họ. "Đây là những lời dặn dò ân cần, thấu đáo, đầy sự quan tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho công nhân vùng mỏ", ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, qua báo cáo của Công đoàn TKV, Công ty Than Vàng Danh cho thấy những dặn dò, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được cụ thể hóa, áp dụng trong Tháng Công nhân rất hiệu quả, ví dụ, 100% CBCNV công ty được đi tham quan du lịch ngắn ngày được công ty hỗ trợ 4 triệu đồng/người...