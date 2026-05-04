Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân than đang làm việc dưới hầm lò

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân than đang làm việc dưới hầm lò

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, nhân dịp Tháng Công nhân 2026.

Chiều 4-5, nhân dịp Tháng Công nhân 2026, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm, động viên người lao động ngành than tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân Than Vàng Danh - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm và tặng quà trực tiếp cho thợ mỏ Công ty cổ phần Than Vàng Danh đang làm việc dưới hầm lò. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Cùng dự có ông Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV); ông Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Lê Thanh Xuân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Vàng Danh.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, tính đến thời điểm 30-4, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh có 5.626 người lao động, làm việc tại 51 đơn vị (trong đó 26 đơn vị khai thác đào lò; 11 đơn vị vận tải, dây chuyền và phục vụ; 14 phòng ban). Kết quả 4 tháng đầu năm 2026, công ty đã sản xuất 1,43 triệu tấn than nguyên khai, đào mới 12.947 mét lò, than tiêu thụ 1,2 triệu tấn, doanh thu đạt trên 2.097 tỉ đồng, thu nhập tiền lương CBCNV 22,7 triệu đồng/người/tháng, trong đó thợ lò trên 28 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh công tác sản xuất, công ty cùng với công đoàn công ty quan tâm đến điều kiện làm việc và chế độ cho người lao động: Các hoạt động chăm lo tết; công tác chăm sóc sức khỏe, thực hiện các chế độ phúc lợi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động...

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân Than Vàng Danh - Ảnh 2.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngoài cùng bên phải) tặng quà tập thể Công ty Cổ phần Than Vàng Danh. Ảnh: Ngọc Duy

Trong Tháng Công nhân 2026, công đoàn công ty tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó dự kiến tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ vào ngày 16-5 nhằm tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong công nhân lao động, kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm, chia sẻ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại buổi thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng quà tập thể Công ty Cổ phần Than Vàng Danh; tặng quà cho 4 tập thể phân xưởng xuất sắc; tặng quà cho 12 an toàn vệ sinh viên xuất sắc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi đang tiếp tục tổ chức Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của công nhân vùng mỏ và ngày truyền thống của ngành than, cũng như 30 năm thành lập Công đoàn TKV. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được thăm, gặp mặt động viên lãnh đạo, công nhân, người lao động của Tập đoàn TKV; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, an toàn tới lãnh đạo, công nhân, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân Than Vàng Danh - Ảnh 3.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân Than Vàng Danh - Ảnh 4.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân Than Vàng Danh - Ảnh 5.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu và tặng quà cho công nhân công nhân Công ty Than Vàng Danh. Ảnh: Ngọc Duy

Đánh giá cao cách thức tổ chức của đơn vị để tiết kiệm kinh phí không cần thiết. "Đây là việc tổ chức Công đoàn trong tương lai phải hướng đến, để hoạt động thực chất hơn, dành những nguồn lực để chăm lo cho người lao động được nhiều hơn", ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh thời, Bác Hồ đặc biệt coi trọng công nhân vùng mỏ. Bác khẳng định, truyền thống của Đảng, tổ chức công đoàn Việt Nam là mang đậm dấu ấn về truyền thống kỷ luật, đồng tâm của công nhân vùng mỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngay sau thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã dành thời gian đi thăm tỉnh Quảng Ninh, công nhân vùng mỏ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có căn dặn kỹ lưỡng về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không đánh đổi năng suất bằng sức khỏe, sự an toàn của công nhân. Đồng thời dặn dò tổ chức công đoàn phải chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần không chỉ của công nhân vùng mỏ mà còn cho gia đình của họ. "Đây là những lời dặn dò ân cần, thấu đáo, đầy sự quan tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho công nhân vùng mỏ", ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, qua báo cáo của Công đoàn TKV, Công ty Than Vàng Danh cho thấy những dặn dò, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được cụ thể hóa, áp dụng trong Tháng Công nhân rất hiệu quả, ví dụ, 100% CBCNV công ty được đi tham quan du lịch ngắn ngày được công ty hỗ trợ 4 triệu đồng/người...

Ông Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận lãnh đạo Tập đoàn, công ty phối hợp với tổ chức Công đoàn đang cố gắng để chăm lo tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an toàn, sáng kiến sáng tạo trong hoạt động lao động sản xuất của người lao động.

Tin liên quan

THÁNG CÔNG NHÂN 2026: Tạo chuyển biến thực chất

THÁNG CÔNG NHÂN 2026: Tạo chuyển biến thực chất

Tháng Công nhân 2026 đồng loạt khởi động trên cả nước, lan tỏa tinh thần đổi mới, chăm lo thiết thực, nâng cao đời sống người lao động

Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên – lao động trong Tháng Công nhân

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, Công đoàn phường An Đông triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nâng cao đời sống đoàn viên - lao động

Tháng Công nhân: Người lao động hạnh phúc khi được chăm lo, tặng bếp ấm

(NLĐO)- Tháng Công nhân được phát động tại nhiều địa phương với những hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Tháng Công nhân chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Tổng LĐLĐ Việt Nam Than Vàng Danh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo