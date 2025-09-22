HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Các sân bay châu Âu vẫn tê liệt, viết thẻ lên máy bay bằng tay

Phương Linh

(NLĐO) - Một số sân bay lớn nhất châu Âu vẫn gián đoạn hoạt động vào ngày 22-9 sau vụ tin tặc tấn công hệ thống làm thủ tục tự động vào tuần trước.

Cơ quan An ninh mạng của EU (ENISA) xác nhận các sân bay tại châu Âu gián đoạn do một cuộc tấn công mạng. Tin tặc đã nhắm tới hệ thống làm thủ tục tự động do Collins Aerospace - thuộc sở hữu của RTX - cung cấp, ảnh hưởng tới hàng chục chuyến bay và hàng ngàn khách hàng kể từ hôm 19-9.

ENISA nhấn mạnh những rủi ro ngày càng tăng liên quan tới tấn công mạng cơ sở hạ tầng quan trọng cùng các ngành công nghiệp. Cơ quan thực thi pháp luật đã vào cuộc điều tra nhưng ENISA chưa cung cấp nguyên nhân chi tiết. 

Các sân bay châu Âu vẫn tê liệt, viết thẻ lên máy bay bằng tay- Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại Sân bay quốc tế Brussels ở Bỉ hôm 20-9. Ảnh: AP

Ngày 22-9, Collins Aerospace cho biết đang làm việc với các sân bay bị ảnh hưởng, trong đó có Brussels (Bỉ) và London Heathrow (Anh) - những sân bay đông đúc hàng đầu châu Âu. Công ty tiết lộ họ đang trong giai đoạn cuối cùng hoàn tất các bản cập nhật giúp khôi phục toàn bộ chức năng của hệ thống.

Sân bay Berlin (Đức) ghi nhận lượng hành khách cao hơn bình thường vào ngày 22-9 do Giải Marathon Berlin. Sân bay chưa khôi phục được hệ thống làm thủ tục và báo cáo tình trạng chậm trễ trong nhiều chuyến bay. 

Một hành khách mô tả quy trình lên máy bay như quay ngược lại những thập niên đầu của du lịch hàng không thương mại, khi thẻ lên máy bay được viết bằng tay.

Sân bay Brussels dùng iPad và máy tính xách tay làm thủ tục trực tuyến cho hành khách. Trong số khoảng 550 chuyến bay đi và đến, 60 chuyến bị hủy ngày 22-9.

Sân bay Dublin (Ireland) chịu "tác động tối thiểu" và đã áp dụng một số quy trình thủ công.

Các chính phủ và công ty trở thành mục tiêu tấn công mạng trong những tháng gần đây, trong đó có cả nhà sản xuất ô tô hạng sang Jaguar Land Rover, khiến hãng phải tạm dừng sản xuất.

Một khảo sát khoảng 1.000 công ty do tập đoàn công nghiệp Đức Bitkom thực hiện cho thấy ransomware - phần mềm độc hại khóa dữ liệu cho đến khi nạn nhân trả tiền để khôi phục quyền truy cập - là hình thức tấn công mạng phổ biến nhất, với 1/7 công ty phải trả tiền chuộc.

