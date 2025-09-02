Flightradar24 tiết lộ chi tiết bất ngờ về sự cố máy bay chở chủ tịch Ủy ban châu Âu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Flightradar24 tiết lộ chi tiết bất ngờ về sự cố máy bay chở chủ tịch Ủy ban châu Âu

Anh Thư

(NLĐO) - Báo cáo từ trang theo dõi chuyến bay uy tín của Thụy Điển đã bác bỏ thông tin máy bay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bị phá sóng GPS.

"Chúng tôi đang xem các báo cáo trên phương tiện truyền thông về việc nhiễu GPS ảnh hưởng đến máy bay chở bà Ursula von der Leyen đến Plovdiv - Bulgaria. Một số báo cáo cho rằng máy bay đã ở chế độ chờ trong 1 giờ" - trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 của Thụy Điển cho biết trên Facebook.

Tuy nhiên, Flightradar24 cho biết dựa trên dữ liệu của họ cho thấy chuyến bay này đã mất 1 giờ 57 phút, chỉ lâu hơn 9 phút so với thời gian bay dự kiến trước đó là 1 giờ 48 phút.

"Bộ phát đáp của máy bay báo cáo chất lượng tín hiệu GPS tốt từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh" - Flightradar24 khẳng định.

Flightradar24 tiết lộ chi tiết bất ngờ về sự cố máy bay chở chủ tịch Ủy ban châu Âu- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov trong buổi họp báo chung ngày 1-9 - Ảnh: BTA

Nhiều phương tiện truyền thông Nga bao gồm RT, RG... đã trích dẫn lại tuyên bố của trang web theo dõi chuyến bay này.

Theo RT, tuyên bố trên đã bác bỏ cáo buộc trước đó về việc Nga gây nhiễu tín hiệu GPS (định vị vệ tinh) đối với chuyến bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm 1-9.

Bà Leyen đã có chuyến công du 4 ngày tới một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Vào hôm 1-9, máy bay của bà đã gặp sự cố trên đường di chuyển đến TP Plovdiv, miền Trung Bulgaria.

Theo Guardian RT, sự việc đã được tờ Financial Times đưa tin đầu tiên, cho biết máy bay của bà Leyen đang bay trên bầu trời Bulgaria thì bị mất tín hiệu GPS.

Financial Times cũng cho hay điều này đã buộc chiếc máy bay này bay vòng quanh sân bay Plovdiv trong một giờ.

Cũng theo bản tin, các phi công đã phải dùng bản đồ giấy để hạ cánh.

Còn theo Guardian, các sân bay lớn sử dụng nhiều công cụ khác nhau để định hướng và hạ cánh nếu GPS không hoạt động, bao gồm cả định vị vô tuyến, một công cụ đáng tin cậy.

Phó phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Arianna Podestà sau đó đã tuyên bố: "Chúng tôi đã nhận được thông tin từ chính quyền Bulgaria rằng họ nghi ngờ điều này là do sự can thiệp của Nga".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định những cáo buộc trên là sai sự thật khi phóng viên Financial Times liên hệ.

Tin liên quan

Hạ cánh cùng lúc, 2 máy bay va chạm giữa không trung ở Mỹ

Hạ cánh cùng lúc, 2 máy bay va chạm giữa không trung ở Mỹ

(NLĐO) – Bốn người có thể đã thiệt mạng trong vụ hai máy bay hạng nhẹ va chạm giữa không trung lúc đang hạ cánh xuống sân bay Fort Morgan ở bang Colorado – Mỹ.

Máy bay do thám Nga liên tục vào ADIZ Alaska, chiến đấu cơ Mỹ xuất kích

(NLĐO) – Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần qua đã có tới 3 lần máy bay do thám Nga xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Alaska –của Mỹ.

Mỹ: Máy bay Boeing 737 gãy một phần cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m

(NLĐO) - Một phần cánh máy bay Boeing 737 của hãng Delta Air Lines bị gãy trước khi đáp xuống Texas - Mỹ.

máy bay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sự cố máy bay hạ cánh khẩn cấp Flightradar24
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo