Vì sao nhiều sân bay lớn ở châu Âu tê liệt?

Ngày 20-9, giới chức châu Âu xác nhận với hãng tin AP về một sự cố liên quan an ninh mạng nhằm vào các sân bay.

Hành khách chật vật ở Sân bay Quốc tế Brandenburg khi hệ thống làm thủ tục bị tê liệt. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra đêm 19-9, khi tin tặc tấn công hệ thống check-in và lên máy bay khiến nhiều sân bay lớn ở châu Âu hỗn loạn. Hàng loạt chuyến bay lâm vào tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn.

Ở Bỉ, Sân bay Quốc tế Brussels phải chuyển qua quy trình thủ tục thủ công sau khi hệ thống check-in và lên máy bay gặp trục trặc, gây "tác động nghiêm trọng" đến lịch bay.

Tương tự, nhà chức trách tại Sân bay Quốc tế Brandenburg - Đức ra lệnh ngắt kết nối internet nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống xử lý thủ tục, kiểm tra an ninh.

Trong khi đó, Sân bay Quốc tế Heathrow - Anh (được xem là cửa ngõ hàng không bận rộn nhất châu Âu) cũng thông báo "sự cố kỹ thuật" với nhà cung cấp dịch vụ mặt đất khiến quá trình khởi hành của nhiều hành khách diễn ra chậm trễ hơn so với lịch trình ban đầu.

Collins Aerospace, một công ty công nghệ hàng không và quốc phòng ở Mỹ, cho rằng "thủ phạm" của một loạt sự cố nêu trên liên quan phần mềm MUSE (Multi-User System Environment).

Phần mềm MUSE là hệ thống cho phép hành khách tự check-in, in thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý tại quầy tự động.

Công ty này nhận thấy hệ thống trên xảy ra gián đoạn trong thời điểm nhiều sân bay châu Âu xuất hiện sự cố.

"Chúng tôi đang khẩn trương khắc phục và khôi phục hoạt động. Tác động của sự cố chỉ giới hạn ở khâu check-in và ký gửi điện tử. Vấn đề này có thể xử lý tạm thời bằng phương thức thủ công" - đại diện Công ty Collins Aerospace trần tình.

Thành lập năm 2018, Collins Aerospace là một công ty con trực thuộc RTX Corp. Đây là công ty chuyên cung cấp giải pháp công nghệ giúp hành khách tự làm thủ tục lên máy bay, in thẻ lên máy bay và thẻ hành lý; cũng như tự gửi hành lý tại sân bay.