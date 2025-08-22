HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Các trục đường chính mở toang cánh cửa phát triển cho phường Chánh Hiệp, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phường Chánh Hiệp, TP HCM huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Ngày 22-8, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hiệp, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh địa phương tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển.

Theo ông Võ Văn Minh, phường Chánh Hiệp cần quy hoạch và đầu tư phát triển hài hòa giữa các khu vực. Trong đó, lưu ý tập trung đầu tư đối với các khu vực Chánh Mỹ và Tương Bình Hiệp (cũ); kêu gọi đầu tư kết hợp với phát triển giao thông đường thủy và phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch ven sông Sài Gòn, mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Các trục đường chính mở toang cánh cửa phát triển cho phường Chánh Hiệp , TP HCM - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phường Chánh Hiệp phải quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, các quỹ đất theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng - khâu còn yếu của phường trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong đó, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển như: Dự án đường ven sông Sài Gòn, Lò Lu, Liên ranh ĐX 061 (Chánh Hiệp - Hòa Lợi), đường Truông Bồng Bông, trục thoát nước Suối Giữa, trục thoát nước Bưng Cầu…

"Đây là các trục đường chính mở toang cánh cửa phát triển cho phường Chánh Hiệp, TP HCM"- ông Võ Văn Minh lưu ý.

Các trục đường chính mở toang cánh cửa phát triển cho phường Chánh Hiệp , TP HCM - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Theo ông Võ Văn Minh, các tuyến đường kết nối với tuyến đường chính đang là khâu yếu của phường Chánh Hiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông như: ĐX101, ĐX 078, D5, 149A (đoạn Lê Văn Tách ra Lê Chí Dân), Nhánh Đập rừng, Rạch Cầu xoay…

Phường cũng chú trọng đầu tư thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị, khắc phục cơ bản tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ đầu tư sớm hoàn thành những dự án: Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (HUD), Khu nhà ở Thương mại - Dịch vụ Sabinco Tương Bình Hiệp; mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ, đường Phan Đăng Lưu, một số công trình trong khu quy hoạch Bệnh viện 1.500 giường.

Các trục đường chính mở toang cánh cửa phát triển cho phường Chánh Hiệp , TP HCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp tri ân nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, địa phương qua các thời kỳ

Phường Chánh Hiệp cần tiếp tục bảo tồn và phát triển những giá trị truyền thống, lịch sử tốt đẹp của Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, lò lu Đại Hưng gắn với hợp tác với các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi để phát triển dịch vụ du lịch...

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hiệp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 người. Ông Nguyễn Hữu Thạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Trương Thị Thu Hiền là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Phạm Minh Thiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.Các trục đường chính mở toang cánh cửa phát triển cho phường Chánh Hiệp , TP HCM - Ảnh 4.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hiệp

Phường Chánh Hiệp được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số các phường của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, gồm: Định Hòa, Tương Bình Hiệp và các khu phố 7, 8, 9 thuộc phường Hiệp An; Chánh Lộc 3, Chánh Lộc 4, Chánh Lộc 5, Chánh Lộc 6, Mỹ Hảo 1, Mỹ Hảo 2 thuộc phường Chánh Mỹ.

Phường có tổng diện tích tự nhiên 19,664 km2; dân số khoảng 59.532 người, với 18.636 hộ dân cư, thường trú 47.421 người, tạm trú 12.111 người, phân bố tại 25 khu phố.


Tin liên quan

Chủ tịch HĐND TP HCM làm việc với phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp và Phú Lợi

Chủ tịch HĐND TP HCM làm việc với phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp và Phú Lợi

(NLĐO) - Trong văn kiện đại hội, các phường cần tập trung lãnh đạo công tác đầu tư công; thu hút đầu tư; các công trình trọng điểm...

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM

(NLĐO) - Các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được lãnh đạo phường Chánh Hiệp, TP HCM trả lời thoả đáng, người dân rất phấn khởi

Hình ảnh một phường ở TP HCM tổ chức mô hình cà phê sáng trao đổi với người dân

(NLĐO) - Chương trình cà phê sáng tại phường Chánh Hiệp, TP HCM nhằm lắng nghe ý kiến liên quan việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

