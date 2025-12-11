Các trường thành viên ĐHQG TPHCM chỉ sử dụng 1 phương thức xét tuyển

Định hướng tuyển sinh năm 2026, ĐHQG TPHCM cho biết tinh gọn phương thức, nâng trọng số Đánh giá năng lực.
Cụ thể, phương thức tích hợp được thiết kế dựa trên sự kết hợp của 3 nhóm tiêu chí: kết quả thi THPT, kết quả Đánh giá năng lực và quá trình học tập THPT. Tỉ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của 3 năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo.
Điểm cộng dành cho học sinh có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, với quy định chặt chẽ nhằm giữ sự công bằng giữa các nhóm thí sinh. Các đơn vị thành viên vẫn được trao quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và đảm bảo minh bạch, công khai toàn bộ quy trình.
