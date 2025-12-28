HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cách bảo quản tôm khô giữ được độ mềm, ngọt đặc trưng trong ngày Tết

Vân Du

(NLĐO) – Gần Tết Dương lịch, giá khô tôm đất trên thị trường Cà Mau tăng từ 50.000 – 100.000 đồng/kg

Ngày 28-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khô tôm đất loại 1 trên địa bàn tỉnh Cà Mau được bán với giá 1,6 triệu đồng/kg; loại 2 giá 1,3 triệu đồng/kg…

Tuyệt chiêu để tôm khô giữ được độ mềm, vị ngọt đặc trưng trong ngày Tết - Ảnh 1.

Khô tôm đất Cà Mau bảo quản trong ngăn đông của tủ lạnh sẽ giữ được độ mềm và vị ngọt đặc trưng

Theo lý giải của các cơ sở kinh doanh, khô tôm đất tăng từ 50.000 – 100.000 đồng/kg (tùy loại) là vì nguồn nguyên liệu khan hiếm cộng với nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh do sắp đến Tết Dương lịch.

Bà Nguyễn Kiều Hên (45 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cho biết nhiều năm qua gia đình luôn bảo quản tôm khô trong ngăn đông của tủ lạnh để giữ được độ mềm và vị ngọt đặc trưng của loài đặc sản này.

"Nếu bảo quản tôm khô ở ngăn mát tủ lạnh thì độ ẩm vẫn có thể thoát ra ngoài, dẫn đến tôm bị cứng và kém ngon khi ăn. Vậy nên, tôm khô để trong ngăn đông được xem là cách tối ưu nhất" – bà Hên chia sẻ tuyệt chiêu.

Tương tự, bà Trương Ngọc Giàu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại thủy hải sản Ngọc Giàu, tỉnh Cà Mau - cho hay để có những con tôm khô chất lượng cung ứng ra thị trường, các cơ sở luôn chọn các con tôm đất, tôm sú… tươi sống làm nguyên liệu. Tôm nguyên liệu sau khi rửa sạch sẽ được đem luộc rồi để vào nhà năng lượng mặt trời phơi đến khi đạt độ khô nhất định sau đó đưa vào máy tách vỏ, đóng gói và cho vào kho bảo quản.

"Hộ gia đình với số lượng tôm khô ít thì có thể cho vào ngăn đông của tủ lạnh để cất giữ. Đối với các cơ sở kinh doanh thì chúng tôi đưa vào kho lạnh để bảo quản" – bà Giàu nói.

