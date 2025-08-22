HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cách bất ngờ để ngăn chặn nguy cơ bệnh tiểu đường

Anh Thư

(NLĐO) - Hai thành phần dễ tìm trong thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa tình trạng tiền tiểu đường diễn tiến thành bệnh tiểu đường type 2.

Viết trên tạp chí khoa học Research - A Science Partner Journal, một nhóm nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) chỉ ra rằng DHA và EPA - hai loại Omega-3 - rất quan trọng với người đang ở trong tình trạng tiền tiểu đường.

Tiền tiểu đường là tình trạng chỉ số đường huyết và HbA1c - phản ánh mức đường huyết trong 2-3 tháng gần nhất - đã vượt giới hạn nhưng chưa cao đến mức thành bệnh tiểu đường type 2.

Tuy nhiên, đó là lời cảnh báo cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Cách bất ngờ để đường huyết hơi cao đừng thành bệnh tiểu đường - Ảnh 2.

Thường xuyên ăn các loại cá có dầu (cá béo) giúp bổ sung DHA và EPA, từ đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 48.000 người từ ngân hàng dữ liệu sinh học UK Biobank của Anh.

Họ phát hiện việc bổ sung thường xuyên dầu cá giúp giảm khoảng 9% nguy cơ tiền tiểu đường chuyển thành tiểu đường trong thời gian theo dõi trung bình 7,8 năm.

Bước tiếp theo, các tác giả đi sâu vào cơ chế và nhận thấy DHA và EPA là nguyên nhân cốt lõi.

Hai loại Omega-3 này có thể được nạp vào cơ thể thông qua việc thường xuyên ăn cá béo (hay cá dầu, bao gồm cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi...); hải sản khác như tôm, cua, hàu...; hoặc bổ sung dầu cá.

Phân tích trên chuột cho thấy DHA và EPA giúp tăng hoạt động của GLUT4, một loại protein có chức năng giống như cánh cửa, giúp đường trong thực phẩm đi vào tế bào cơ dễ dàng hơn.

Chúng cũng làm tăng biểu hiện của enzyme PDH để đường biến thành năng lượng; đồng thời loại bỏ một số cơ chế khác ngăn cản hiệu quả của quá trình này.

Bên cạnh đó, hai loại Omega-3 này cũng thúc đẩy chuyển đường thừa thành glycogen và lưu trữ lại trong cơ bắp.

Nói cách khác, DHA và EPA giúp cơ thể chuyển hóa đường trong thực phẩm thành năng lượng hiệu quả hơn thay vì biến thành đường dư thừa trong máu, nhờ đó hỗ trợ ngăn ngừa tiểu đường type 2.

Tin liên quan

Hay dùng sản phẩm "ăn kiêng" này, nguy cơ tiểu đường tăng 38%

Hay dùng sản phẩm "ăn kiêng" này, nguy cơ tiểu đường tăng 38%

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 36.000 người Úc ủng hộ lời cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng đường ăn kiêng có thể gây tiểu đường type 2.

Gia vị "cổ đại" tác động bất ngờ lên bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ

(NLĐO) - Loại giấm cổ xưa nhất của nhân loại - giấm chà là - có thể tạo đột phá mới trong việc điều trị bệnh tiểu đường type 2.

Loại dầu ăn người Việt ưa dùng chứa khắc tinh tiểu đường, bệnh tim

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã "giải oan" cho một loại dầu ăn chứa nhiều omega-6 mà người Việt và nhiều quốc gia châu Á khác thường dùng.

Omega-3 tiểu đường tiền tiểu đường Đường huyết cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo