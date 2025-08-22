Viết trên tạp chí khoa học Research - A Science Partner Journal, một nhóm nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) chỉ ra rằng DHA và EPA - hai loại Omega-3 - rất quan trọng với người đang ở trong tình trạng tiền tiểu đường.

Tiền tiểu đường là tình trạng chỉ số đường huyết và HbA1c - phản ánh mức đường huyết trong 2-3 tháng gần nhất - đã vượt giới hạn nhưng chưa cao đến mức thành bệnh tiểu đường type 2.

Tuy nhiên, đó là lời cảnh báo cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Thường xuyên ăn các loại cá có dầu (cá béo) giúp bổ sung DHA và EPA, từ đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 48.000 người từ ngân hàng dữ liệu sinh học UK Biobank của Anh.

Họ phát hiện việc bổ sung thường xuyên dầu cá giúp giảm khoảng 9% nguy cơ tiền tiểu đường chuyển thành tiểu đường trong thời gian theo dõi trung bình 7,8 năm.

Bước tiếp theo, các tác giả đi sâu vào cơ chế và nhận thấy DHA và EPA là nguyên nhân cốt lõi.

Hai loại Omega-3 này có thể được nạp vào cơ thể thông qua việc thường xuyên ăn cá béo (hay cá dầu, bao gồm cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi...); hải sản khác như tôm, cua, hàu...; hoặc bổ sung dầu cá.

Phân tích trên chuột cho thấy DHA và EPA giúp tăng hoạt động của GLUT4, một loại protein có chức năng giống như cánh cửa, giúp đường trong thực phẩm đi vào tế bào cơ dễ dàng hơn.

Chúng cũng làm tăng biểu hiện của enzyme PDH để đường biến thành năng lượng; đồng thời loại bỏ một số cơ chế khác ngăn cản hiệu quả của quá trình này.

Bên cạnh đó, hai loại Omega-3 này cũng thúc đẩy chuyển đường thừa thành glycogen và lưu trữ lại trong cơ bắp.

Nói cách khác, DHA và EPA giúp cơ thể chuyển hóa đường trong thực phẩm thành năng lượng hiệu quả hơn thay vì biến thành đường dư thừa trong máu, nhờ đó hỗ trợ ngăn ngừa tiểu đường type 2.