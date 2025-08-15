Nghiên cứu Havard: Thực hư về loại tinh bột "dễ gây tiểu đường"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu Havard: Thực hư về loại tinh bột "dễ gây tiểu đường"

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên hơn 22.000 người đã chỉ ra mối quan hệ giữa bệnh tiểu đường và khoai tây, nguồn tinh bột người bảo tốt, người cho là xấu.

Viết trên tạp chí khoa học BMJ, nhóm nghiên cứu Mỹ - Anh - Kuwait, dẫn đầu bởi Trường Y tế công cộng Havard TH Chan (Mỹ), đã phân tích mối liên hệ giữa mức tiêu thụ khoai tây - một nguồn tinh bột phổ biến khắp thế giới - và bệnh tiểu đường.

Trước đây, có các bằng chứng cho thấy tiêu thụ nhiều khoai tây dường như thúc đẩy bệnh tiểu đường, nhưng cũng có các nghiên cứu cho thấy thực ra nó lại tốt cho sức khỏe tim mạch - chuyển hóa vì giàu vitamin C, chất xơ, kali, polyphenol và ma-giê.

Nghiên cứu Havard: Thực hư về loại tinh bột "dễ gây tiểu đường" - Ảnh 1.

Khoai tây có thể vẫn là nguồn tinh bột lành mạnh, miễn là bạn không chiên nó - Ảnh minh họa: FOOD NETWORK

Theo News-Medical, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 22.000 người Mỹ từ 25-75 tuổi.

Kết quả cho thấy những người tiêu thụ khoai tây nói chung khoảng 7 phần/tuần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn 12% so với người ăn ít hơn 1 phần mỗi tuần.

Với 3 phần khoai tây, nguy cơ tăng 5%.

Tuy nhiên phân tích cụ thể hơn cho thấy mức tăng này tùy thuộc vào phương pháp nấu nướng: Thủ phạm thúc đẩy nguy cơ tiểu đường là khoai tây chiên.

So với người không bao giờ ăn khoai tây chiên, những người ăn 5 phần khoai tây chiên trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn 27%. Mức tăng nguy cơ là 20% với 3 phần khoai tây chiên.

Trong khi đó, khoai tây luộc, nghiền, nướng không cho thấy mối liên hệ với bệnh tiểu đường type 2.

Thậm chí, khi so sánh giữa những người ăn khoai tây luộc và những người ăn cơm trắng cùng một lượng như nhau, ăn khoai tây luộc có vẻ còn giúp giảm bớt nguy cơ tiểu đường một chút.

Theo các tác giả, các kết quả này đã giải oan cho khoai tây: Không phải loại củ có tinh bột này thúc đẩy bệnh tiểu đường, mà chính cách chế biến thiếu lành mạnh.

Tin liên quan

Hay dùng sản phẩm "ăn kiêng" này, nguy cơ tiểu đường tăng 38%

Hay dùng sản phẩm "ăn kiêng" này, nguy cơ tiểu đường tăng 38%

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 36.000 người Úc ủng hộ lời cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng đường ăn kiêng có thể gây tiểu đường type 2.

Gia vị "cổ đại" tác động bất ngờ lên bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ

(NLĐO) - Loại giấm cổ xưa nhất của nhân loại - giấm chà là - có thể tạo đột phá mới trong việc điều trị bệnh tiểu đường type 2.

Loại dầu ăn người Việt ưa dùng chứa khắc tinh tiểu đường, bệnh tim

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã "giải oan" cho một loại dầu ăn chứa nhiều omega-6 mà người Việt và nhiều quốc gia châu Á khác thường dùng.

tiểu đường tiểu đường type 2 khoai tây Tinh bột Khoai tây chiên khoai tây nướng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo