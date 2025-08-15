Nghiên cứu Havard: Thực hư về loại tinh bột "dễ gây tiểu đường"

Viết trên tạp chí khoa học BMJ, nhóm nghiên cứu Mỹ - Anh - Kuwait, dẫn đầu bởi Trường Y tế công cộng Havard TH Chan (Mỹ), đã phân tích mối liên hệ giữa mức tiêu thụ khoai tây - một nguồn tinh bột phổ biến khắp thế giới - và bệnh tiểu đường.

Trước đây, có các bằng chứng cho thấy tiêu thụ nhiều khoai tây dường như thúc đẩy bệnh tiểu đường, nhưng cũng có các nghiên cứu cho thấy thực ra nó lại tốt cho sức khỏe tim mạch - chuyển hóa vì giàu vitamin C, chất xơ, kali, polyphenol và ma-giê.

Khoai tây có thể vẫn là nguồn tinh bột lành mạnh, miễn là bạn không chiên nó - Ảnh minh họa: FOOD NETWORK

Theo News-Medical, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 22.000 người Mỹ từ 25-75 tuổi.

Kết quả cho thấy những người tiêu thụ khoai tây nói chung khoảng 7 phần/tuần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn 12% so với người ăn ít hơn 1 phần mỗi tuần.

Với 3 phần khoai tây, nguy cơ tăng 5%.

Tuy nhiên phân tích cụ thể hơn cho thấy mức tăng này tùy thuộc vào phương pháp nấu nướng: Thủ phạm thúc đẩy nguy cơ tiểu đường là khoai tây chiên.

So với người không bao giờ ăn khoai tây chiên, những người ăn 5 phần khoai tây chiên trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn 27%. Mức tăng nguy cơ là 20% với 3 phần khoai tây chiên.

Trong khi đó, khoai tây luộc, nghiền, nướng không cho thấy mối liên hệ với bệnh tiểu đường type 2.

Thậm chí, khi so sánh giữa những người ăn khoai tây luộc và những người ăn cơm trắng cùng một lượng như nhau, ăn khoai tây luộc có vẻ còn giúp giảm bớt nguy cơ tiểu đường một chút.

Theo các tác giả, các kết quả này đã giải oan cho khoai tây: Không phải loại củ có tinh bột này thúc đẩy bệnh tiểu đường, mà chính cách chế biến thiếu lành mạnh.