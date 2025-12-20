HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cách chức Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế: Đồng tình, nhưng gần 200 triệu nộp phạt lấy từ đâu?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quyết định cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế được dư luận hoan nghênh, song khoản phạt gần 200 triệu vẫn gây băn khoăn

Cách chức Đỗ Thị Hồng Huế: Dân đồng tình , nhưng phạt gần 200 triệu từ đâu? - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Từ quyết định cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động - đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, cho rằng đây là động thái cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít băn khoăn xoay quanh khoản tiền phạt gần 200 triệu đồng đối với nhà trường.

Kỷ luật "đúng người - đúng tội" để lấy lại niềm tin

Trên các nền tảng của Báo Người Lao Động, phần lớn ý kiến cho rằng việc xử lý kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - là thể hiện tinh thần  không bao che sai phạm, lấy lại niềm tin của phụ huynh học sinh. Nhiều bạn đọc nhấn mạnh, dù quyết định được ban hành muộn hơn kỳ vọng, nhưng "muộn còn hơn không".

Bạn đọc Phamd**@gmail.com bình luận: "Câu này người dân và phụ huynh ở Quảng Trị trông chờ hơi bị lâu. Đây là quyết định "hợp lòng dân'".

Trong khi đó, bạn đọc tran@gmail.com chia sẻ: "Cảm ơn chính quyền xã Kim Ngân đã có quyết định sáng suốt, lấy lại niềm tin cho phụ huynh học sinh trên địa bàn, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có  hành vi tương tự"

Nhiều ý kiến khác bày tỏ hoan nghênh sau vụ kỷ luật 2 lãnh đạo nhà trường và cho rằng đây là hình phạt nghiêm khắc cho 2 lãnh đạo nhà trường không chỉ để xử lý một vụ việc cụ thể mà còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung trong công tác quản lý giáo dục ở cơ sở.

Băn khoăn lớn: Tiền đâu để nộp phạt gần 200 triệu đồng?

Bên cạnh sự đồng thuận, vấn đề khiến dư luận băn khoăn nhiều nhất vẫn là khoản tiền mà UBND tỉnh Quảng Trị quyết định phạt hành chính nhà trường gần 200 triệu đồng vì vi phạm 3 lỗi về an toàn thực phẩm. Không ít bạn đọc đặt câu hỏi: Trường công lập lấy nguồn nào để nộp phạt, khi mọi chi phí hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách?

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định xử phạt Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng cộng 196,5 triệu đồng. Trong đó riêng hành vi gây ngộ độc thực phẩm bị phạt tới 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường bị đình chỉ trong thời hạn 5 tháng.

Bạn đọc Nam Chau nêu quan điểm khá chi tiết: "Một quyết định kỷ luật hợp lý, tuy có hơi chậm và chắc nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, việc phạt tiền gần 200 triệu đồng đối với nhà trường thì tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, bởi đây là trường công lập. Hơn nữa, còn nhiều giáo viên khác không liên quan đến vụ việc, nay phạt cả trường thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập. Có lẽ chỉ nên phạt tiền những cá nhân gây ra vụ việc này".

Cách chức Đỗ Thị Hồng Huế: Dân đồng tình , nhưng phạt gần 200 triệu từ đâu? - Ảnh 2.

Hình ảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế trong một lần tranh luận với phụ huynh khi xuất hiện trở lại trường

Nhiều ý kiến tương tự cho rằng, nếu tiền phạt cuối cùng vẫn phải lấy từ ngân sách hoặc các nguồn chi thường xuyên của trường, thì người chịu hệ lụy lại là giáo viên và học sinh - những đối tượng không trực tiếp gây ra sai phạm.

Trong khi đó, một bạn đọc khác phản hồi: "Trường là đơn vị sự nghiệp, hoạt động toàn bộ từ ngân sách cấp thì sẽ không có kinh phí để nộp phạt. Nếu cấp xã hay cấp tỉnh có hỗ trợ tiền phạt đó đi chăng nữa thì đó cũng là tiền nhà nước. Vì vậy, phạt cá nhân gây ra hậu quả mới là đúng..."

Những phản hồi thẳng thắn của bạn đọc cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở câu chuyện kỷ luật cán bộ, mà còn đặt ra yêu cầu minh bạch, công bằng trong xử lý hậu quả, nhằm củng cố niềm tin của xã hội đối với công tác quản lý giáo dục ở địa phương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày hôm qua (19-12), UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo quyết định kỷ luật, UBND xã Kim Ngân xác định 2 lãnh đạo nhà trường có những vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như uy tín của ngành giáo dục địa phương. Trên cơ sở đó, UBND xã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

Nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học tại trường không bị gián đoạn, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình - Phó Chủ tịch UBND xã, trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của nhà trường trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng theo quy định.



Tin liên quan

NÓNG: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

NÓNG: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

(NLĐO) - UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - sau vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm.

Trường nơi bà Đỗ Thị Hồng Huế công tác xoay xở ra sao khi bị phạt gần 200 triệu đồng?

(NLĐO) - Bị xử phạt gần 200 triệu đồng liên quan vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm, trường nơi bà Đỗ Thị Hồng Huế công tác nói không có kinh phí để chấp hành.

Sớm khép lại vụ Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế tránh việc: "Cô đến, phụ huynh đón con về"!

(NLĐO) - Hơn 2 tháng qua, Trường Tiểu học Kim Thủy liên tục xáo trộn khi mỗi lần Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế xuất hiện, nhiều phụ huynh lại đón con về.

Quảng Trị phó hiệu trưởng hiệu trưởng phạt hành chính xử lý kỷ luật kỷ luật cách chức Kim Ngân cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế băn khoăn Đỗ Thị Hồng Huế Đỗ Văn Mỹ phạt 200 triệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo