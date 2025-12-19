HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trường nơi bà Đỗ Thị Hồng Huế công tác xoay xở ra sao khi bị phạt gần 200 triệu đồng?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bị xử phạt gần 200 triệu đồng liên quan vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm, trường nơi bà Đỗ Thị Hồng Huế công tác nói không có kinh phí để chấp hành.

Bị phạt gần 200 triệu đồng, trường nơi bà Đỗ Thị Hồng Huế công tác kêu khó - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 19-12, ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy - cho biết nhà trường đã có văn bản gửi UBND xã Kim Ngân phản ánh khó khăn về tài chính, sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền 196,5 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm trong công tác an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy cho biết toàn bộ kinh phí hoạt động từ đầu năm đến nay đều do ngân sách cấp trên phân bổ, chỉ đủ chi cho các hoạt động thường xuyên theo quy định. Trường không có nguồn thu độc lập, không thể tự cân đối để nộp phạt theo quyết định xử phạt đã ban hành.

"Bếp ăn tập thể của trường chỉ phục vụ học sinh bán trú, không mang tính chất kinh doanh, không phát sinh nguồn thu để bù đắp chi phí xử phạt" - báo cáo của nhà trường nêu rõ.

Cùng ngày, đại diện UBND xã Kim Ngân xác nhận đã tiếp nhận báo cáo của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. Hồ sơ vụ việc hiện được chuyển đến các phòng ban chuyên môn liên quan để nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bị phạt gần 200 triệu đồng, trường nơi bà Đỗ Thị Hồng Huế công tác kêu khó - Ảnh 2.

Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ khẳng định nhà trường không có kinh phí để nộp phạt

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có tổng cộng 199 học sinh, trong đó 75 em ở bán trú từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học 4 lần để phản đối Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - người phụ trách bếp ăn bán trú.

Trong khi đó, TS - luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, cho biết theo nguyên tắc pháp luật, tổ chức vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Trường hợp vi phạm xảy ra tại đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài xử phạt hành chính đối với tổ chức, cơ quan chức năng còn xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân liên quan.

"Nếu không đồng ý với quyết định xử phạt, nhà trường có quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày hoặc khởi kiện vụ án hành chính trong thời hạn 1 năm theo quy định. Trường hợp không khiếu nại, không khởi kiện thì quyết định xử phạt phải được chấp hành" - ông Cường nói.

Theo luật sư Cường, việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các trường bán trú, nội trú, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng học sinh. Do đó, các hành vi vi phạm cần được xử lý nghiêm, song song với việc làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm tính răn đe và thượng tôn pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, 41 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tại trường, do ngộ độc thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc, Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - người phụ trách bếp ăn bán trú - đã 2 lần liên tiếp bị UBND xã Kim Ngân đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm.

UBND tỉnh Quảng Trị sau đó quyết định xử phạt Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng số tiền 196,5 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng.

