Sớm khép lại vụ Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế tránh việc: "Cô đến, phụ huynh đón con về"!

Mỗi lần Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế trở lại Trường Kim Thủy, nhiều phụ huynh lập tức đón con về, khiến việc dạy học gián đoạn kéo dài

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Trị, cho biết bà rất buồn trước sự cố hơn 40 học sinh phải nhập viện với triệu chứng ngộ độc xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân - bởi sự việc ảnh hưởng lớn đến học sinh, giáo viên và toàn ngành.

Theo bà Hương, sau khi phụ huynh phản ứng và không đưa con đến lớp, Sở GD-ĐT đã làm việc với chính quyền địa phương, tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị và phối hợp lãnh đạo xã Kim Ngân tổ chức đối thoại với phụ huynh nhằm ổn định việc học của học sinh.

Bà Hương cho hay Sở GD-ĐT là cơ quan quản lý chuyên môn, còn thẩm quyền xử lý cá nhân, tổ chức liên quan thuộc UBND xã Kim Ngân. Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan công an, chính quyền xã cần nghiên cứu quy định để có hướng xử lý phù hợp, tránh để học sinh nghỉ học kéo dài, nhất là thời điểm cận kề thi học kỳ.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phụ huynh bức xúc không đưa con đến lớp, tôi đã trực tiếp đến trường, cùng lãnh đạo xã đối thoại với phụ huynh. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo xã Kim Ngân giải quyết vụ việc đúng thẩm quyền. Sở sẽ tiếp tục tham mưu và đồng hành cùng địa phương" - bà Hương nói.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị trong một lần tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh, sau khi xảy ra vụ hơn 40 học sinh nhập viện

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (áo khoác đỏ) trao đổi với phụ huynh sáng 4-12

Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng, do đó địa phương chưa có căn cứ xử lý cán bộ liên quan. Trước mắt xã phối hợp với trường và các đoàn thể vận động phụ huynh đưa học sinh trở lại lớp, hạn chế xáo trộn trường học.

"Quan điểm của xã là ai sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che. Tuy nhiên phải có kết luận chính thức để xác định mức độ vi phạm rồi mới đưa ra hình thức xử lý" – lãnh đạo xã khẳng định.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú. Sau sự cố, nhiều phụ huynh mất niềm tin vào bữa ăn bán trú và Ban giám hiệu, đặc biệt liên quan đến Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế. UBND xã Kim Ngân đã hai lần ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Huế để phục vụ xác minh, song thời hạn tạm đình chỉ đã kết thúc.

Đáng chú ý, mỗi khi Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế xuất hiện tại trường, phụ huynh lại kéo đến đón con về, khiến tình hình thêm căng thẳng và dư luận liên tục xôn xao.

Mới đây, sáng 4-12, khi bà Huế vừa xuất hiện, nhiều phụ huynh lập tức lên trường phản ứng rồi lần lượt đưa con về trong mưa. Đây đã là lần thứ 4 phụ huynh đón con về mỗi khi bà Huế trở lại trường sau vụ ngộ độc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, sáng 26-9, hơn 40 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus - loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng. Ngay sau đó, UBND xã Kim Ngân đã ra 2 quyết định đình chỉ công tác liên tiếp đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế để phục vụ xác minh vụ việc. Đến nay, sức khỏe các em học sinh đã ổn định, còn vụ việc đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.



