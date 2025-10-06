HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng

Theo TTXVN

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng.

Ngày 6-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13) đã chính thức khai mạc.

- Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 13 quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Theo đó, Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu); Tờ trình về giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại hội trường. Theo đó, Trung ương thảo luận về tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu: Nhân sự tái cử Trung ương khóa XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; Nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về 6 nội dung.

Trung ương thảo luận về: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội XIV của Đảng; Quy chế làm việc của Đại hội XIV; Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ôngĐỗ Trọng Hưng - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng

Trước đó, ngày 26-9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9-2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương 13 thảo luận, cho ý kiến về 2 nhóm nội dung lớn

Hội nghị Trung ương 13 thảo luận, cho ý kiến về 2 nhóm nội dung lớn

(NLĐO) - Hội nghị Trung ương 13 thảo luận, cho ý kiến vào 2 nhóm nội dung lớn là công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nhóm vấn đề kinh tế - xã hội.

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13

(NLĐO) - Sáng nay 6-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 13

Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13.

