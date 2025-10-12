HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cách "đảo ngược" bệnh gan nhiễm mỡ ngoạn mục

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy tăng cường một thành phần quan trọng trong chế độ ăn có thể giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Nói đến điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, mọi người thường nghĩ ngay đến việc ăn kiêng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới từ Đại học California ở Irvine (UC Irvine - Mỹ), việc tăng cường một loại chất xơ có thể đem đến hiệu quả bất ngờ.

“Chúng tôi phát hiện việc tiêu thụ một loại chất xơ gọi là inulin, có nhiều trong rau củ, sẽ thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột, thúc đẩy việc tiêu thụ đường fructose có hại trong chế độ ăn uống" - phó giáo sư, tiến sĩ Cholsoon Jang đến từ Trường Y khoa UC Irvine, cho biết.

Cách “đảo ngược” bệnh gan nhiễm mỡ chỉ nhờ ăn - Ảnh 1.

Thường xuyên ăn các thực phẩm giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp đẩy lùi gan nhiễm mỡ hiệu quả - Minh họa AI: Thu Anh

"Quá tải" fructose trong chế độ ăn uống được coi là một trong những nguyên nhân chính gây nên gan nhiễm mỡ không do rượu.

Loại đường này hiện diện nhiều nhất trong các loại bánh kẹo, nước ngọt, thực phẩm chế biến sẵn.

Trong công trình vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Metabolism, nhóm tác giả Mỹ chỉ ra rằng chất xơ inulin giúp giảm lượng fructose tràn vào gan, từ đó ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ do fructose và tình trạng kháng insulin.

Inulin cũng giúp gan sản xuất nhiều chất chống oxy hóa hơn để chống viêm, nhờ đó còn giúp phòng ngừa các loại bệnh gan khác.

Đó là một dạng chất xơ hòa tan, không được tiêu hóa bởi các enzyme trong dạ dày và ruột non của con người.

Điều này có nghĩa là nó không cung cấp calo dưới dạng đường, mà đi thẳng xuống ruột già và nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột theo hướng tích cực, cũng là con đường gián tiếp giúp nó phát huy các tác dụng bảo vệ gan.

Tin tốt là loại chất xơ này hiện diện trong rất nhiều loại rau củ, vì vậy việc ăn rau củ thường xuyên và đa dạng sẽ giúp cơ thể nhận được đầy đủ loại chất xơ này.

Một số thực phẩm giàu inulin nhất có thể kể đến là rễ rau diếp xoăn, cây cúc vu, tỏi, hành tây, hành baro, măng tây, củ sắn (củ đậu), chuối, lúa mạch, yến mạch, đậu nành...

gan nhiễm mỡ chất xơ fructose
