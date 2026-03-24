Kinh tế

Cách “giảm hoá đơn tiền điện” giữa mùa nắng nóng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình có thể tăng cao nếu không có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm

Nam Bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt nhiều nơi vượt 35 độ C. Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 4, tình trạng nắng nóng còn tiếp tục gia tăng cả về cường độ lẫn thời gian kéo dài. 

Thời tiết oi bức khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như máy lạnh, quạt điện, tủ lạnh… tăng mạnh. Hệ quả là hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình có xu hướng tăng cao nếu không có giải pháp sử dụng hợp lý.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), để kiểm soát chi phí điện trong mùa nắng nóng, mỗi cá nhân và hộ gia đình cần chủ động thay đổi thói quen sử dụng điện theo nguyên tắc "đúng lúc – đúng chỗ – đúng cách – đúng nhu cầu". 

Việc sử dụng thiết bị điện một cách khoa học không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.

Nắng nóng 2026 và các mẹo tiết kiệm điện hiệu quả cho gia đình

Những cách tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Ngành điện cũng khuyến khích người dân theo dõi sát sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng như App CSKH EVN hoặc App CSKH EVNSPC. Từ đó, người dùng có thể kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện, tránh tình trạng tiêu thụ tăng đột biến.

Khi có thắc mắc về hóa đơn hoặc các dịch vụ điện, khách hàng nên liên hệ các kênh chính thức như ứng dụng, website hoặc tổng đài 1900 1006 – 1900 9000 hoạt động 24/7 để được hỗ trợ.

Theo EVNSPC, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động do xung đột địa chính trị và nguy cơ đứt gãy nguồn cung, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả càng trở nên cần thiết. Không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho từng gia đình, đây còn là giải pháp thiết thực góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nắng nóng gay gắt: Điện lực TPHCM "bày cách" tiết kiệm điện

(NLĐO) - EVNHCMC khuyến cáo nên chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức 26-28°C và sử dụng chế độ quạt gió...

Các công ty điện lực vươn mình sau sáp nhập

Điểm cốt lõi là các đơn vị vẫn bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, không gián đoạn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

EVNHCMC bổ nhiệm tân giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại trụ sở Công ty Điện lực Vũng Tàu.

    Thông báo