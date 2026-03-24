Cách “giảm hoá đơn tiền điện” giữa mùa nắng nóng

Nam Bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt nhiều nơi vượt 35 độ C. Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 4, tình trạng nắng nóng còn tiếp tục gia tăng cả về cường độ lẫn thời gian kéo dài.

Thời tiết oi bức khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như máy lạnh, quạt điện, tủ lạnh… tăng mạnh. Hệ quả là hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình có xu hướng tăng cao nếu không có giải pháp sử dụng hợp lý.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), để kiểm soát chi phí điện trong mùa nắng nóng, mỗi cá nhân và hộ gia đình cần chủ động thay đổi thói quen sử dụng điện theo nguyên tắc "đúng lúc – đúng chỗ – đúng cách – đúng nhu cầu".

Việc sử dụng thiết bị điện một cách khoa học không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.

Những cách tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Ngành điện cũng khuyến khích người dân theo dõi sát sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng như App CSKH EVN hoặc App CSKH EVNSPC. Từ đó, người dùng có thể kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện, tránh tình trạng tiêu thụ tăng đột biến.

Khi có thắc mắc về hóa đơn hoặc các dịch vụ điện, khách hàng nên liên hệ các kênh chính thức như ứng dụng, website hoặc tổng đài 1900 1006 – 1900 9000 hoạt động 24/7 để được hỗ trợ.

Theo EVNSPC, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động do xung đột địa chính trị và nguy cơ đứt gãy nguồn cung, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả càng trở nên cần thiết. Không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho từng gia đình, đây còn là giải pháp thiết thực góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.