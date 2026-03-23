Nắng nóng gay gắt: Điện lực TPHCM “bày cách” tiết kiệm điện

Theo Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), trong mùa khô năm 2026, tình hình tiêu thụ điện tại TPHCM sẽ tiếp tục tăng cao vào tháng 4 và tháng 5 khi thời tiết trở nên oi bức hơn. Dự báo sản lượng điện tiêu thụ cũng đạt mức đỉnh điểm vào 2 tháng này.

Dựa trên thông tin về dự báo thời tiết, EVNHCMC đã xây dựng các kịch bản để vận hành lưới điện an toàn, liên tục trong mùa khô năm nay.

Cụ thể, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định trong mùa khô và cả năm 2026. Các đơn vị đã triển khai công tác giảm sự cố, giảm mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Các công trình đầu tư xây dựng trạm điện, lưới điện cũng đang được EVNHCMC đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng điện cho TPHCM. Ngành điện thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tiết kiệm điện.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết để chủ động triển khai Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện, tổng công ty đã xây dựng các giải pháp khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Song song đó, EVNHCMC triển khai các công tác nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất tự tiêu thụ theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP. Tính đến nay, trên địa bàn TPHCM có 22.756 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất là 1.848,42 MWp.

Dự báo sản lượng điện tiêu thụ sẽ đạt mức đỉnh điểm vào cuối tháng 4 và tháng 5, EVNHCMC đã xây dựng các kịch bản để vận hành lưới điện an toàn, liên tục trong mùa khô năm nay Ảnh: EVNHCMC

Để đạt được hiệu quả cao trong việc sử dụng điện tiết kiệm, EVNHCMC khuyến cáo người dân, doanh nghiệp khi sử dụng thiết bị làm mát nên chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Ưu tiên các thiết bị có nhãn năng lượng hiệu suất cao hoặc công nghệ Inverter, giúp giảm tiêu thụ điện năng đáng kể. Khi sử dụng nên đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức 26-28°C và sử dụng chế độ quạt gió để tiết kiệm điện. Mỗi độ tăng thêm có thể giảm tiêu thụ điện khoảng 3-5%.

Thực hiện vệ sinh và bảo trì thiết bị làm mát thường xuyên để bảo đảm hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ. Nên tận dụng nguồn làm mát tự nhiên, mở cửa sổ vào buổi sáng sớm và chiều tối để đón gió mát, giảm nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát.

Song song đó, sử dụng rèm cửa, phim cách nhiệt hoặc sơn cách nhiệt để giảm nhiệt độ bên trong, giúp giảm tải cho thiết bị làm mát. Trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà có thể tạo bóng mát và giảm nhiệt độ môi trường, góp phần làm mát tự nhiên.

Người dân nên ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao, có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; không sử dụng bóng đèn sợi đốt… để bảo đảm nguồn cung cấp điện và hạn chế tăng chi phí sử dụng điện hàng tháng.