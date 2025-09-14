Cách hoá giải những khung giờ khó chịu trong ngày của 12 con giáp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Cách hoá giải những khung giờ khó chịu trong ngày của 12 con giáp

Huệ Bình tổng hợp (theo Today.line.me)

(NLĐO) – Khi nắm rõ giờ bản mệnh và giờ xung khắc, các con giáp sẽ biết cách hóa giải những năng lượng tiêu cực trong tháng 7 Âm lịch.

Theo trang Today.line.me, tất cả 12 con giáp đều có những giờ bản mệnh và giờ xung khắc riêng. Đây là những thời điểm năng lượng nhạy cảm nhất, khiến mỗi con giáp dễ gặp phải các vấn đề về cảm xúc, mối quan hệ, hoặc sức khỏe.

Tuổi Tý

Giờ bản mệnh là giờ Tý (23:00 - 01:00): Mất ngủ, nhiều mộng mị, tim đập nhanh.

Giờ xung khắc là giờ Ngọ (11:00 - 13:00): Tính tình nóng nảy, dễ xảy ra tranh cãi.

Lời khuyên: Trước khi ngủ, nên hạn chế dùng điện thoại, tránh cãi vã. Có thể mang theo dây chỉ đỏ hoặc đá obsidian (đá vỏ chai/ thủy tinh núi lửa).

Tuổi Sửu

Giờ bản mệnh là giờ Sửu (01:00 - 03:00): Dễ lo lắng, bất an.

Giờ xung khắc là giờ Mùi (13:00 - 15:00): Cần chú ý vấn đề tiêu hóa.

Lời khuyên: Ngủ sớm, uống nước ấm.

Cách hoá giải những khung giờ khó chịu trong ngày của 12 con giáp- Ảnh 1.

Tuổi Sửu được khuyên nên ngủ sớm, uống nước ấm trong tháng 7 Âm lịch. Ảnh: ETtoday

Tuổi Dần

Giờ bản mệnh là giờ Dần (03:00 - 05:00): Dễ giật mình, bất an.

Giờ xung khắc là giờ Thân (15:00 - 17:00): Dễ gặp trở ngại giao tiếp, cẩn thận tai nạn dao kéo.

Lời khuyên: Ngủ đủ giấc, cẩn trọng lời nói và hành động. Nên mặc trang phục màu xanh dương để tránh xung đột.

Tuổi Mão

Giờ bản mệnh là giờ Mão (05:00 - 07:00): Dễ lo lắng, bồn chồn.

Giờ xung khắc là giờ Dậu (17:00 - 19:00): Dễ có hiểu lầm, thị phi, chú ý an toàn giao thông.

Lời khuyên: Hãy tĩnh tâm, tránh tranh luận. Có thể đeo đá thạch anh hồng để cải thiện các mối quan hệ.

Tuổi Thìn

Giờ bản mệnh là giờ Thìn (07:00 - 09:00): Dễ nóng nảy, vội vã.

Giờ xung khắc là giờ Tuất (19:00 - 21:00): Chú ý sức khỏe, dễ bị kích động.

Lời khuyên: Tránh đưa ra quyết định vội vàng và nên mang theo đá Obsidian (đá vỏ chai/ thủy tinh núi lửa).

Tuổi Tỵ

Giờ bản mệnh là giờ Tỵ (09:00 - 11:00): Dễ mất tập trung.

Giờ xung khắc là giờ Hợi (21:00 - 23:00): Dễ vướng mắc tình cảm, mất ngủ.

Lời khuyên: Tập trung vào công việc, tránh đi chơi gần biển. Nên dùng ngải cứu hoặc muối biển để thanh lọc cơ thể, mang theo đá Obsidian để bảo vệ.

Tuổi Ngọ

Giờ bản mệnh là giờ Ngọ (11:00 - 13:00): Dễ xảy ra tranh chấp.

Giờ xung khắc là giờ Tý (23:00 - 01:00): Dễ mất ngủ, mơ nhiều.

Lời khuyên: Nói ít, không cãi vã. Ngủ sớm và tránh rượu bia. Đeo vòng chỉ đỏ hoặc bùa hộ mệnh để giữ bình tĩnh.

Tuổi Mùi

Giờ bản mệnh là giờ Mùi (13:00 - 15:00): Khó chịu về đường ruột, dạ dày, cần ăn uống đúng giờ.

Giờ xung khắc là giờ Sửu (01:00 - 03:00): Dễ hoảng sợ, mơ nhiều.

Lời khuyên: Nên ngủ trưa để hồi phục sức khỏe. Đeo trang sức bằng vàng, bạc và làm nhiều việc thiện để tích phước.

Tuổi Thân

Giờ bản mệnh là giờ Thân (15:00 - 17:00): Dễ vướng thị phi, tiểu nhân quấy phá.

Giờ xung khắc là giờ Dần (03:00 - 05:00): Dễ giật mình, nóng nảy.

Lời khuyên: Cẩn trọng lời nói, chú ý tai nạn dao kéo. Đeo đá thạch anh vàng và không dùng điện thoại vào ban đêm.

Tuổi Dậu

Giờ bản mệnh là giờ Dậu (17:00 - 19:00): Dễ có hiểu lầm, căng thẳng trong các mối quan hệ.

Giờ xung khắc là giờ Mão (05:00 - 07:00): Lo lắng, bồn chồn, hoảng sợ.

Lời khuyên: Tránh tranh cãi, tĩnh tâm hít thở sâu. Nên đeo đá thạch anh hồng hoặc các vật phẩm từ gỗ đào.

Tuổi Tuất

Giờ bản mệnh là giờ Tuất (19:00 - 21:00): Cảm xúc biến động mạnh.

Giờ xung khắc là giờ Thìn (07:00 - 09:00): Dễ đưa ra phán đoán sai lầm.

Lời khuyên: Hạn chế tranh cãi và hành động bốc đồng.

Tuổi Hợi

Giờ bản mệnh là giờ Hợi (21:00 - 23:00): Dễ suy nghĩ tiêu cực, mất ngủ.

Giờ xung khắc là giờ Tỵ (09:00 - 11:00): Tim đập nhanh, hiệu suất làm việc thấp.

Lời khuyên: Tĩnh tâm để dễ ngủ, tập trung vào công việc. Nên đeo đá Obsidian hoặc thạch anh tím để an thần.

Tin liên quan

Những điều 12 con giáp cần lưu ý trong tháng 7 âm lịch

Những điều 12 con giáp cần lưu ý trong tháng 7 âm lịch

(NLĐO) – Các con giáp Tỵ, Dậu, Sửu nên bớt cố chấp; trong khi 3 con giáp khác được khuyên nên hạn chế can thiệp vào chuyện của người khác.

Những con giáp có tình duyên thăng hoa, tài lộc bùng nổ trong tháng 7 Âm lịch

(NLĐO) - Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy tuổi Hợi có vận khí cực tốt, mọi mặt đều suôn sẻ.

Cung hoàng đạo nào “thăng hạng” ngoạn mục trong sự nghiệp?

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Xử Nữ và Kim Ngưu là những cung hoàng đạo may mắn nhất.

con giáp tử vi 12 con giáp tháng 7 âm lịch tháng cô hồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo