Những điều 12 con giáp cần lưu ý trong tháng 7 âm lịch

Tờ báo Liên hợp (UDN) của Đài Loan (Trung Quốc) liệt kê những điều 12 con giáp cần lưu ý để tránh gặp phải rắc rối không đáng có trong tháng 7 âm lịch.

Tuổi Thân, Tý, Thìn: Cần tránh lo chuyện bao đồng

Trong tháng 7 âm lịch, ba con giáp Thân, Tý, Thìn không nên can thiệp vào chuyện của người khác. Sự nhiệt tình, quá nhiều lời hay tò mò có thể dẫn đến hậu quả không lường trước.

Việc giúp người có thể vô tình gây ra rắc rối, giúp người nhưng lại làm hại mình. Vì vậy, tháng 7 âm lịch này, ba con giáp Thân, Tý, Thìn nên tĩnh tâm, trau dồi thêm kiến thức, tránh hành động hấp tấp, nói năng bộc phát, mà cần suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ việc gì.

Ngoài ra, tuyệt đối không tự ý thay đổi bố trí trong nhà và tránh chơi đùa ở những vùng sông nước lạ để đề phòng tai nạn.

Tuổi Thân, Tý, Thìn nên tránh chơi đùa ở những vùng sông nước lạ để đề phòng tai nạn. Ảnh: ETtoday

Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Đừng quá cố chấp

Ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu được khuyên là không nên quá cố chấp trong tháng 7 âm lịch.

Năng lượng và tinh thần của những con giáp này trong tháng 7 âm lịch thường xuống thấp, dễ cảm thấy phiền não, dẫn đến dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, hãy cố gắng giữ vững tinh thần, duy trì thái độ tích cực.

Đôi khi, sự đa nghi quá mức của những con giáp này là không cần thiết. Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu cần tin tưởng vào trực giác của mình, thay vì cố chấp phản bác.

Hơn nữa, những người tuổi này cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống, tránh ăn lung tung để không bị mắc các bệnh về đường ruột. Bởi vì sức đề kháng của ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu trong tháng 7 âm lịch sẽ kém hơn.

Tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tránh về muộn

Những người tuổi Dần, Ngọ và Tuất nên hạn chế đi du lịch xa và về nhà muộn trong tháng 7 âm lịch.

Về nhà muộn sẽ dễ gặp phải những nguồn năng lượng không tốt. Nếu công việc yêu cầu phải về muộn, các con giáp này có thể mang theo dây ngũ sắc, chỉ đỏ hoặc mặc quần áo màu đỏ (để tăng cường dương khí).

Trong tháng 7 âm lịch, ba con giáp Dần, Ngọ, Tuất cũng sẽ bận rộn hơn. Một số người có thể sẽ chuyển đổi môi trường làm việc.

Tuổi Dần, Ngọ, Tuất hãy cẩn thận và chú ý an toàn giao thông, tuyệt đối không lái xe quá tốc độ.

Tuổi Hợi, Mão, Mùi: Không nên khoe của

Trong tháng 7 âm lịch, những người tuổi Hợi, Mão và Mùi khi đi du lịch cần đặc biệt chú ý đến an toàn môi trường xung quanh.

Không nên khoe khoang tiền bạc để tránh bị cướp của. Đồng thời, không nên leo trèo lên cao hay mạo hiểm ở những vùng núi, vì rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ.

Nếu tuổi Hợi, Mão, Mùi có kế hoạch đi du lịch và ở lại khách sạn, các con giáp này nên lựa chọn nơi ở cẩn thận. Đề phòng trường hợp không may chọn phải khách sạn có năng lượng xấu, có thể mang theo dây ngũ sắc để tự bảo vệ.