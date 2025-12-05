Cách lái xe có thể chỉ ra dấu hiệu của vấn đề sức khỏe này

Viết trên tạp chí y học Neurology, nhóm tác giả từ Đại học Washington ở St. Louis cảnh báo rằng lái xe ít thường xuyên hơn, phụ thuộc vào các con đường quen... cùng một số thay đổi khác khi lái xe có thể là dấu hiệu sớm của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: Bệnh Alzheimer.

Kết luận này được nhà nghiên cứu thần kinh học Ganesh Babulal và các cộng sự đưa ra sau cuộc phân tích chi tiết dữ liệu của gần 300 người, trong đó có 56 người bị suy giảm nhận thức nhẹ (MCI), tình trạng sức khỏe thường khởi đầu cho bệnh Alzheimer.

Cách lái xe có thể phản ánh những dấu hiệu sớm của một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe não bộ - Minh họa AI: Thu Anh

Các tác giả đã xem xét các kiểu lái xe được ghi lại tự động bởi xe của các tình nguyện viên này trong 40 tháng, kết hợp các bài kiểm tra liên quan đến trí nhớ, sự chú ý và chức năng điều hành.

Kết quả cho thấy nhóm mắc MCI có sự khác biệt trong cách lái xe theo thời gian. Ngược lại, các thay đổi trong cách lái xe có thể giúp chẩn đoán sớm MCI chính xác đến 87%.

Những thay đổi này bao gồm việc lái xe ít thường xuyên hơn, giảm sự đa dạng của các điểm đến, thường xuyên phụ thuộc vào các tuyến đường quen thuộc và đơn giản, tốc độ chậm lại và ít khi gặp phải tình huống chạy quá nhanh.

Mặc dù yếu tố cuối cùng có thể liên quan đến sự cẩn thận hơn do tuổi tác, nhưng nhìn chung các vấn đề trên vẫn liên quan mạnh mẽ đến MCI.

Theo nhóm tác giả, cho dù não bộ những người lái xe lâu năm dễ dàng "bật chế độ tự động", giúp họ điều khiển phương tiện có vẻ dễ dàng và mượt mà hơn, thì trên thực tế đó vẫn là một nhiệm vụ phức tạp, tiềm ẩn hiểm nguy mỗi khi mất tập trung.

Do vậy, các vấn đề liên quan đến sức khỏe não bộ chóng tác động đến cách bạn lái xe.

"Điều này có thể giúp xác định những người lái xe có nguy cơ cao để can thiệp sớm, trước khi họ gặp tai nạn" - tiến sĩ Babulal nói với Science Alert.

Ngoài ra, các dấu hiệu trên cũng cho thấy bạn nên lưu ý tới nguy cơ mắc bệnh Alzheimer khi thấy cách lái xe của mình bỗng dưng thay đổi theo những cách trên.

Bởi lẽ, căn bệnh gây chết người này vốn chưa có phương pháp điều trị thực sự hiệu quả. Cách tốt nhất vẫn là phát hiện và can thiệp sớm, bao gồm việc thay đổi lối sống để buộc não bộ hoạt động năng động hơn, làm chậm sự phát triển của bệnh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Alzheimer và các dạng mất trí nhớ khác là nhóm bệnh gây tử vong hàng thứ 7. Ở một số quốc gia như Anh và Úc, vấn đề sức khỏe này thậm chí là nguyên nhân tử vong hàng đầu.