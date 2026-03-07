HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Cách thức khai thuế khi bán hàng online trên sàn lớn nhất Việt Nam

Tin - Đồ họa: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Vừa kinh doanh trên sàn vừa bán tại cửa hàng, có thu nhập trên 500 triệu đồng và dưới 3 tỉ đồng cần thực hiện kê khai thuế như thế nào?

Nhiều nhà bán đặt câu hỏi nếu chỉ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, không có cửa hàng hay địa điểm kinh doanh cố định và doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, việc kê khai thuế sẽ thực hiện như thế nào?

Sàn thương mại điện tử Shopee vừa có hướng dẫn chi tiết để người bán trên sàn này thực hiện kê khai thuế hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh năm 2026.

Cách khai thuế khi bán hàng online trên sàn thương mại điện tử năm 2026 - Ảnh 1.

Hướng dẫn kê khai thuế kinh doanh thương mại điện tử

Với câu hỏi người bán vừa kinh doanh trên sàn thương mại điện tử vừa kinh doanh tại cửa hàng, có thu nhập trên 500 triệu đồng và dưới 3 tỉ đồng thì cần thực hiện kê khai như thế nào? Shopee cho biết người bán cũng cần xác định doanh thu trên sàn. Theo đó, nhà bán sẽ phân loại nguồn gốc giao dịch phát sinh gồm:

Nguồn gốc giao dịch
Nghĩa vụ bên thứ 3
Nghĩa vụ của Người bán
1.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ qua sàn đã khấu trừ thuế
Sàn có chức năng thanh toán thực hiện khấu trừ thuế trên từng giao dịch và kê khai, nộp thay.
Người bán kê khai và cấn trừ số thuế sàn đã khấu trừ, nộp thay khi thực hiện kê khai và quyết toán để xác định số thuế phải nộp thêm/ được hoàn.
2.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ qua sàn không khấu trừ thuế
Không
Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế.
3.Doanh thu bán hàng hóa-dịch vụ trực tiếp
Không
Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế.
4.Các khoản khác (thưởng từ nhà cung cấp, bồi thường, khuyến mại…)
Không
Người bán tự kê khai, nộp thuế và tổng hợp quyết toán thuế.

Phương thức kê khai và cách tính thuế phụ thuộc vào quy mô doanh thu năm (nhóm đối tượng) và phương pháp kê khai thuế TNCN mà người bán áp dụng như cách nêu trên.

Shopee nói gì khi đơn hàng săn sale của người mua bất ngờ bị hủy?

Shopee nói gì khi đơn hàng săn sale của người mua bất ngờ bị hủy?

(NLĐO)- Lý do người mua bị hủy đơn có thể người bán không giao hàng cho đơn vị vận chuyển; người mua chưa hoàn tất thanh toán cho các đơn trả trước...

Người tiêu dùng thích mua sản phẩm đắt tiền trên Shopee hơn TikTok Shop

(NLĐO)- Shopee đang ghi nhận lượng giao dịch đáng kể ở các phân khúc giá cao, từ 3,5 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng.

Shopee tiếp tục tăng phí

(NLĐO)- Shopee giải thích việc tăng phí nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả và tiếp tục mang lại giá trị thiết thực cho người bán.

