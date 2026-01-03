HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người tiêu dùng thích mua sản phẩm đắt tiền trên Shopee hơn TikTok Shop

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Shopee đang ghi nhận lượng giao dịch đáng kể ở các phân khúc giá cao, từ 3,5 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng.

Theo báo cáo mới của công ty nghiên cứu thị trường Q&Me, Shopee và TikTok Shop đang đóng vai trò dẫn dắt đà tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử Việt Nam, đồng thời thể hiện sự khác biệt rõ rệt trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Dù cùng theo đuổi chiến lược giá thấp, hai nền tảng này lại thu hút nhu cầu ở các phân khúc giá khác nhau.

Dữ liệu cho thấy TikTok Shop tập trung phần lớn đơn hàng ở các mức giá thấp, đặc biệt dưới 350.000 đồng.

Các khoảng giá từ dưới 50.000 đồng đến 350.000 đồng chiếm tỉ trọng lớn, phản ánh xu hướng mua sắm các sản phẩm giá rẻ, mang tính thời điểm, gắn với nội dung video ngắn và hình thức bán hàng giải trí.

Trong khi đó, Shopee không chỉ có tỉ trọng cao ở các mức giá phổ biến từ 100.000–350.000 đồng mà còn ghi nhận lượng giao dịch đáng kể ở các phân khúc giá cao, từ 3,5 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng.

Điều này cho thấy Shopee đang được người tiêu dùng ưu tiên hơn khi mua các sản phẩm có giá trị lớn.

Vì sao người tiêu dùng thích mua sản phẩm đắt tiền trên Shopee hơn TikTok Shop? - Ảnh 1.

So sánh giá bán trung bình giữa Shopee và TikTok Shop Nguồn: Q&Me

Q&Me nhận định Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử năng động nhất Đông Nam Á, với xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang mua sắm trực tuyến. Tính đến tháng 11-2025, thị phần doanh thu tiếp tục tập trung chủ yếu vào Shopee và TikTok Shop.

Trong đó, Shopee chiếm khoảng 52% thị phần, giảm so với mức 58% hồi đầu năm, còn TikTok Shop tăng lên khoảng 46%, từ mức 39%. Lazada và Tiki chỉ còn nắm giữ khoảng 2% thị phần.

Về giá bán, cả hai nền tảng đều được định vị là sàn mua sắm giá rẻ, với mức giá bán trung bình (ASP) thấp hơn đáng kể so với các đối thủ.

Cụ thể, ASP của Shopee dao động từ 97.000 - 114.000 đồng, trong khi TikTok Shop ở mức 118.000 - 123.000 đồng.

Shopee có dải giá rộng, bao phủ từ hàng giá rẻ đến cao cấp, còn TikTok Shop chủ yếu tập trung vào sản phẩm giá thấp nhằm kích thích nhu cầu mua sắm ngẫu hứng.

Xét theo cơ cấu ngành hàng, TikTok Shop ghi nhận tỉ trọng doanh thu cao hơn ở nhóm thời trang, trong khi doanh thu của Shopee phân bổ trên phổ ngành rộng hơn, từ nhà cửa – đời sống, thời trang, làm đẹp đến công nghệ thông tin.

Ở nhóm ngành bán chạy nhất là Sắc đẹp, hai nền tảng cạnh tranh trực tiếp với doanh thu xấp xỉ nhau, đạt khoảng 10.047 tỉ đồng trên TikTok Shop và 9.672 tỉ đồng trên Shopee.

