Shopee tiếp tục tăng phí

Ngày 15-12, Shopee thông báo điều chỉnh một số loại phí áp dụng trên nền tảng, bắt đầu từ ngày 29-12. Theo đó, phí cố định đối với nhà bán sẽ được điều chỉnh tăng, từ tăng từ 1% - 3%, tùy theo từng ngành hàng và mô hình gian hàng.

Cụ thể, với một số sản phẩm thuộc ngành hàng nhà cửa – đời sống do nhà bán thuộc Shopee Mall kinh doanh, mức phí cố định sẽ tăng từ khoảng 8,5% – 14,2% lên 11,5% – 16,1%.

Ở nhóm ngành hàng sắc đẹp thuộc danh mục tiêu dùng nhanh, áp dụng cho nhà bán không thuộc Shopee Mall, phí cố định cũng được điều chỉnh từ 11,78% lên 14%. Việc điều chỉnh này khiến chi phí bán hàng của nhiều gian hàng tăng thêm đáng kể, nhất là với các ngành có biên lợi nhuận không cao.

Bên cạnh đó, Shopee cho biết sẽ tăng phí gói dịch vụ Voucher Xtra thêm 1% – 1,5% đối với các nhà bán tham gia chương trình. Mức phí mới được áp dụng là 4% trên giá trị mỗi sản phẩm, tối đa 50.000 đồng/sản phẩm, cho tất cả các ngành hàng.

Nền tảng này cũng cập nhật chính sách đồng tài trợ mã ưu đãi và điều chỉnh ngân sách tối thiểu hằng ngày đối với một số dịch vụ hiển thị, nhằm tái cấu trúc các công cụ hỗ trợ bán hàng.

Phí cố định dành cho người bán thuộc Shopee Mall sẽ thay đổi từ ngày 29-12

Theo Shopee, việc điều chỉnh phí được thực hiện để bảo đảm hiệu quả vận hành và tiếp tục đầu tư cho hệ sinh thái, qua đó mang lại giá trị bền vững hơn cho người bán và người mua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chất lượng, khi các nền tảng tăng cường đầu tư cho công nghệ, logistics và trải nghiệm người dùng.

Phí cố định đối với người bán không thuộc Shopee Mall từ 29-12

Tuy nhiên, từ phía nhà bán, không ít ý kiến cho rằng mức phí trên các sàn thương mại điện tử hiện đã ở mức cao, nay tiếp tục tăng trong bối cảnh sức mua chưa thực sự phục hồi khiến áp lực chi phí ngày càng lớn.

Theo ước tính của các nhà bán, tổng chi phí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn đã dao động từ 17% đến hơn 20% doanh thu, chưa tính các khoản chi cho khuyến mãi, vận chuyển và những chi phí phát sinh khác. Điều này buộc nhiều người bán phải cân nhắc lại chiến lược kinh doanh và cơ cấu giá bán trong thời gian tới.