Vùng miền

Cách tiết kiệm điện mùa nắng nóng ít người để ý ở Quảng Trị

HƯƠNG NGUYÊN - HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nắng nóng khiến nhu cầu điện tăng cao, song tại Quảng Trị, nhiều doanh nghiệp và hộ dân đã chủ động thay đổi cách sử dụng, giúp giảm đáng kể chi phí.

Cách tiết kiệm điện hiệu quả độc đáo ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Cán bộ PC Quảng Trị hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý trong sản xuất.

Những năm gần đây, tiết kiệm điện không còn là khẩu hiệu mà dần trở thành thói quen trong sản xuất và sinh hoạt. Tại Quảng Trị, hàng loạt mô hình từ doanh nghiệp đến hộ gia đình cho thấy hiệu quả rõ rệt, vừa giảm chi phí, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Tại Công ty May S&D, việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, kết hợp cải tiến thiết bị và tổ chức lại sản xuất, giúp doanh nghiệp giảm gần 50% chi phí tiền điện mỗi tháng so với hai năm trước. Không chỉ đầu tư công nghệ, doanh nghiệp còn siết chặt kỷ luật sử dụng điện trong toàn bộ dây chuyền.

Ông Phạm Minh Cần - đại diện Công ty May S&D, cho biết đơn vị bố trí lại thời gian sản xuất, hạn chế vận hành vào giờ cao điểm, đồng thời thay thế các mô tơ cũ bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng. "Hệ thống điện mặt trời được vệ sinh định kỳ để duy trì hiệu suất, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất" - ông Cần nói.

Ở góc độ người lao động, ý thức tiết kiệm điện cũng được lồng ghép trong đào tạo nội bộ. Chị Nguyễn Thị Huyền, công nhân tại công ty, cho biết nhân viên được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định, từ việc tắt thiết bị khi không sử dụng đến vận hành máy móc đúng quy trình nhằm hạn chế hao phí điện năng.

Cách tiết kiệm điện hiệu quả độc đáo ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Công nhân Công ty Sinh học Vĩnh Linh thực hành tiết kiệm điện

Cách tiết kiệm điện hiệu quả độc đáo ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Tuyên truyền giải pháp sử dụng điện hiệu quả đến người dân.

Không chỉ riêng một doanh nghiệp, xu hướng tiết kiệm điện đang lan rộng trong cộng đồng sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 1.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà, góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia. Nhiều đơn vị chủ động điều chỉnh ca kíp, ứng dụng công nghệ để tối ưu tiêu thụ điện.

Đáng chú ý, 163 khách hàng lớn đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển hoạt động khỏi khung giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực hệ thống trong những thời điểm tiêu thụ cao.

Ông Bùi Văn Minh - Giám đốc điều hành Công ty Sinh học Vĩnh Linh, cho biết doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất theo từng khung giờ trong ngày nhằm tránh giờ cao điểm. Những máy móc không cần thiết được tắt hoàn toàn, hệ thống điện được bảo trì định kỳ để hạn chế thất thoát.

Ở khu dân cư, thói quen tiết kiệm điện cũng dần hình thành. Anh Nguyễn Văn Hà (phường Đồng Hới) cho rằng chỉ cần tắt bớt thiết bị không cần thiết, sử dụng điện hợp lý, mỗi gia đình vừa giảm chi phí, vừa góp phần giảm áp lực cho ngành điện.

Theo thống kê, nếu như 6 năm trước toàn tỉnh tiết kiệm khoảng 38,7 triệu kWh, thì nay con số này đã tăng lên 52,7 triệu kWh. Sự gia tăng phản ánh chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp từ được vận động sang chủ động thực hiện.

Ông Vũ Thanh Phong - Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, nhận định việc tiết kiệm điện, dù là những hành động nhỏ, nếu duy trì thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả lâu dài.

"Không chỉ giúp giảm chi phí cho mỗi gia đình, tiết kiệm điện còn góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định cho toàn xã hội" - ông Phong nói.

Ngành điện lực khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý, tránh tập trung vào giờ cao điểm; ưu tiên thiết bị có nhãn hiệu suất cao; thường xuyên bảo trì, vệ sinh thiết bị, đặc biệt là điều hòa; đồng thời tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Tiết kiệm điện đang dần trở thành thói quen thường nhật, góp phần giảm chi phí và đảm bảo cung ứng điện ổn định, hướng tới phát triển bền vững.

Quảng Trị chuẩn bị kịch bản cấp điện mùa nắng nóng

Quảng Trị chuẩn bị kịch bản cấp điện mùa nắng nóng

(NLĐO) - Nhu cầu điện ở Quảng Trị được dự báo tăng hơn 10% trong mùa khô 2026. Ngành điện đã xây dựng nhiều kịch bản vận hành để đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Kỹ sư điện lực Quảng Trị với nhiều sáng kiến AI giúp tiết kiệm hàng tỉ đồng

(NLĐO) - Nhiều sáng kiến công nghệ từ hệ thống AI phân tích hình ảnh lưới điện, kỹ sư Lê Công Hiếu đã giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Dưới nắng gắt, công nhân điện lực thay từng cột điện cũ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hàng chục cột điện xuống cấp tại khu vực Cam Lộ (Quảng Trị) đang được thay mới nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân trước cao điểm mùa khô.

