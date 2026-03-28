Dưới nắng gắt, công nhân điện lực thay từng cột điện cũ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC - BỘI NHIÊN

(NLĐO) - Hàng chục cột điện xuống cấp tại khu vực Cam Lộ (Quảng Trị) đang được thay mới nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân trước cao điểm mùa khô.

Dưới nắng gắt, công nhân điện lực thay từng cột điện cũ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Khẩn trương triển khai chương trình sửa chữa lớn hệ thống lưới điện ở khu vực Cam Lộ - Quảng Trị. Ảnh: Bội Nhiên

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn trong mùa khô 2026, Tổng công ty Điện lực miền Trung đang triển khai chương trình sửa chữa lớn lưới điện tại nhiều địa phương. Tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - các hạng mục nâng cấp đường dây hạ áp được thi công khẩn trương, thay thế nhiều cột điện đã xuống cấp.

Những ngày cuối tháng 3, tại thôn 5, xã Cam Lộ, công nhân của Công ty Điện lực Quảng Trị và Điện lực Cam Lộ đang thi công thay cột điện trên tuyến hạ áp. Dưới cái nắng đầu mùa, nhóm công nhân liên tục đào hố móng, lắp đặt móng và dựng cột bê tông ly tâm.

Mỗi hố móng sâu khoảng một mét được đào bằng máy xúc cỡ nhỏ. Các móng và cột bê tông có trọng lượng lớn được đưa vào vị trí bằng cần cẩu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa công nhân và cán bộ kỹ thuật để bảo đảm an toàn.

Theo anh Nguyễn Viết Anh, Tổ phó Tổ Quản lý kỹ thuật Điện lực Cam Lộ, công trình khởi công từ ngày 18-3, với nhiệm vụ thay thế các cột điện cũ đã gỉ sét, bong tróc lớp bê tông.

"Việc thay mới giúp bảo đảm an toàn vận hành lưới điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện cho người dân", anh Anh nói.

Công trình sửa chữa lưới điện hạ áp khu vực Cam Lộ năm 2026 gồm 9 hạng mục, triển khai tại hai xã Cam Lộ và Hiếu Giang. Dự án liên quan đến nhiều trạm biến áp như Tân Tường, Chợ Phiên, Cam Lộ 5, Cam Lộ 8, Lâm Lang, Tân Trúc và Tam Hiệp.

Theo kế hoạch, đơn vị sẽ thay 39 cột bê tông ly tâm, lắp đặt hàng nghìn mét cáp vặn xoắn hạ áp cùng hàng trăm phụ kiện. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 180 ngày.

Do thi công ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao và khối lượng công việc lớn, các tổ công nhân phải làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ. Những công đoạn như nâng, hạ cột bê tông qua khu vực có nhiều dây dẫn hoặc cây cối được thực hiện cẩn trọng nhằm tránh sự cố.

Lực lượng thi công cũng phối hợp với người dân địa phương điều tiết giao thông, hỗ trợ các phương tiện đi lại qua khu vực công trường.

Ông Đặng Quang (62 tuổi, ở thôn 5, xã Cam Lộ) cho biết hệ thống dây điện trong khu vực đã sử dụng nhiều năm. Được thay mới thế này bà con rất mừng, nhất là mùa hè sắp tới sẽ yên tâm hơn khi dùng điện.

Theo đại diện Công ty Điện lực Quảng Trị, việc nâng cấp lưới điện hạ áp tại Cam Lộ nhằm khắc phục các điểm xuống cấp, đồng thời nâng cao độ ổn định của hệ thống trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao vào mùa khô.

Công trình khi hoàn thành được kỳ vọng góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ Điện lực Quảng Trị làm công trình chiếu sáng tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới

Tuổi trẻ Điện lực Quảng Trị làm công trình chiếu sáng tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới

(NLĐO) - Trong tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ Điện lực Quảng Trị triển khai nhiều hoạt động, nổi bật là công trình chiếu sáng tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới.

Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị

(NLĐO) - Điện lực Quảng Trị triển khai đồng bộ phương án cấp điện, bố trí lực lượng trực 24/24, bảo đảm nguồn điện an toàn phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo điện phục vụ bầu cử

(NLĐO)- PC Đà Nẵng quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần phục vụ thành công công tác bầu cử

Quảng Trị Tổng công ty Điện lực Miền Trung cam lộ sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Quảng Trị lưới điện hạ áp thay cột điện cung cấp điện mùa khô công nhân điện lực;
